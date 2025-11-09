Spari all'auto di mister Calabro, ora alla Carrarese: tra gli indagati Perez del Casarano

Era la notte tra il 22 e il 23 febbraio 2023, e a Melendugno, furono esplosi due colpi di fucile contro l'automobile (un'Audi A6) di mister Antonio Calabro, oggi allenatore della Carrarese ma al tempo tecnico della Virtus Francavilla: la vettura era parcheggiata sotto l'abitazione del trainer, che vide il danneggiamento di lunotto posteriore e carrozzeria. Immediatamente disse di ritenere questi fatti estranei al club, ma, come si legge sul sito brindisireport.it, la procura sembrò da subito non essere del medesimo avviso.

Oggi, la notizia che, in relazione alla vicenda, la procura di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. E, come sempre riporta il citato sito, il Consigliere Regionale uscente Mauro Vizzino, candidato per altro anche alle prossime regionale nella lista “Per la Puglia”, è indagato, con l'accusa di minaccia, insieme a suo cognato Leonardo Perez, oggi attaccante del Casarano in Serie C ma al tempo giocatore della Virtus: per gli inquirenti, il giocatore sarebbe il mandante, il politico l'istigatore, mentre sono a oggi ignoti gli esecutori materiali. Motivo del tutto? Il poco impiego, da parte di Calabro, dell'attaccante.

Tutto passa dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi dell'abitazione dell'allenatore, con gli esecutori materiali che si dileguarono a bordo di una Smart Fortwo, risultata intestata a Perez, che adesso, con Vizzino, dovrà rispondere anche, in concorso con ignoti, di porto d'arma in luogo pubblico (la lupara da cui sono partiti i colpi).

"Mauro Vizzino è completamente estraneo ai fatti. Non frequenta il mondo del calcio", le parole dell'avvocato Alessandro Dell'Aquila, che assiste sia Vizzino che Perez. Giocatore in silenzio, mentre Vizzino ha ribadito quando detto dal legale: "Chi mi conosce sa bene che non avrei mai - dico mai - istigato qualcuno a commettere un reato. Per me parla la mia storia personale, improntata sul rispetto delle regole, sull'onestà e sulla trasparenza e provengo da una famiglia di specchiata moralità, da sempre impegnata nei valori della legalità e della ferma condanna di ogni forma di delinquenza, sempre combattuta in ogni sua forma".