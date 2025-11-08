Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, dobbiamo migliorare"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, commenta così in conferenza stampa il pareggio sul campo del Sudtirol: “Sinceramente non posso recriminare nulla ai ragazzi per quanto riguarda l’atteggiamento tattico, poiché hanno messo in campo ciò che io avevo esplicitamente richiesto. Ovviamente, l’assenza di Merkaj nel loro reparto offensivo ci ha agevolato dal punto di vista della densità nella metà campo avversaria, ma loro sono rimasti con lo stesso assetto tattico iniziale, a volte con un 3-5-1 e, con un Odogwu in grande spolvero, che ha dimostrato di avere caratteristiche fastidiose, poiché abile nel dare profondità alla squadra, permettendo loro di uscire dalla nostra pressione.

Comunque, nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio sotto tutti i punti di vista, creando molteplici occasioni da goal e avendo anche una buona dose di sfortuna in alcune circostanze, vedi il palo di Torregrossa.

Ad ogni modo, paghiamo la disattenzione sulla loro rete, che, onestamente, devo ancora rivedere per capire se si tratta di un errore tattico di marcatura o di un semplice calo di concentrazione, ma comunque, come dico sempre, non possiamo permetterci sbavature di questo genere in una categoria come la Serie B, dove la soglia della concentrazione deve sempre rimanere altissima.

Al termine della gara, ho percepito negli occhi dei ragazzi la stessa arrabbiatura che provo io adesso e questo è un buon segnale, perché tutti siamo consapevoli di dover dare qualcosa in più alla causa per crescere ulteriormente. Infatti, nonostante riconosca i tantissimi pregi di questa squadra, mi trovo costretto ad evidenziare che in situazioni di vantaggio, numerico o di punteggio, troppo spesso subiamo gol e questo non può più essere accettabile.

Comunque, anche guardando la classifica, siamo perfettamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi stagionali, ma è chiaro che l’aspetto dei goal subiti da situazioni di vantaggio vada migliorato, poiché non possiamo permetterci di non sfruttare a pieno situazioni che, in realtà, dovrebbero solo agevolarci.”