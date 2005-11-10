Guido Pagliuca, allenatore della Carrarese , ha analizzato così la vittoria dei suoi uomini contro la Virtus Entella:

“Prima di parlare della partita vorrei dedicare ad Umberto Pisano, nostro dirigente del settore giovanile, questa vittoria, in un momento per lui non facile, nella speranza che possa affrontare questa situazione con tutto il nostro affetto e il nostro appoggio. Tornando agli aspetti di campo, sono molto soddisfatto della prestazione nel complesso, anche se, chiaramente, credo che il primo tempo sia stato di livello superiore , nonostante avremmo dovuto concretizzare di più visto quanto siamo riusciti a creare. Nel secondo tempo siamo mancati quando la partita è diventata maggiormente sporca, forse è mancata un po’ di cattiveria e di concentrazione visti alcuni errori tecnici, non da noi, che abbiamo commesso. Ad ogni modo, nonostante qualche difficoltà di troppo l’unica loro reale occasione è stata il colpo di testa di Corona, a dimostrazione della compattezza che, comunque sia, non abbiamo mai perso durante anche le fasi di pressione avversaria".

Sulla poca vena realizzativa:



"Sul tema dei pochi goal segnati , credo che il rapporto tra occasioni create e quanto concludiamo sia da migliorare sicuramente, anche in relazione ai calci piazzati, poiché oggi ne abbiamo avuti tanti a nostro favore e non siamo stati abili a sfruttare adeguatamente. Sinceramente, è un fattore che non stiamo allenando e studiando particolarmente durante la settimana, perché ho preferito soffermarmi su altro, ma ci sarà modo e tempo di potenziare e sviluppare ulteriormente anche questo aspetto".



Sulla sostituzione di Topalovic:



"Per quanto riguarda la sostituzione di Topalović ci tengo a precisare che non è stata eseguita per una questione di atteggiamento del ragazzo, ma perché in quella fase del match ci serviva una maggiore fisicità e dunque avevo bisogno di Rouhi e Reale in campo. Ma il ragazzo sa già tutto, e sa anche quanto io lo stimi sia umanamente che tecnicamente".



Su Abiuso:

"Aldilà del goal, credo che un plauso sia doveroso per Abiuso che anche oggi ha dimostrato di essere un vero leader, capace di correre e sbattersi per la squadra per tutta la partita, sempre con grande spirito di sacrificio andando in pressing su tutti quelli che sono gravitati nei suoi paraggi".

Testa al match con il Vicenza:



"Adesso, da stasera cominceremo a studiare il Vicenza: del resto, la partita di questo pomeriggio è solo la prima di un mini ciclo di tre che affronteremo nel giro di pochissimi giorni ma sono fiducioso che la giovane età dei ragazzi in squadra, ci consenta di recuperare nel breve tempo le giuste energie".