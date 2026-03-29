Focus TMW Da Pafundi e Massolin fino a Daffara, come vanno i prestiti in Serie B dei club di Serie A

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto. Di seguito il riepilogo squadra per squadra:

Atalanta, come vanno i prestiti in Serie B: Vlahovic a secco. Cittadini certezza - Leggi QUI

Bologna, come vanno i prestiti in Serie B: Corazza vola. Where is Okwonkwo? - Leggi QUI

Cagliari, come vanno i prestiti in Serie B: Radunovic subito titolare allo Spezia - Leggi QUI

Como, come vanno i prestiti in Serie B: Rispoli talento. Ben ritrovato Cutrone - Leggi QUI

Cremonese, come vanno i prestiti in Serie B: certezza Zanimacchia. Tsadjout sfortunato - Leggi QUI

Fiorentina, come vanno i prestiti in Serie B: Martinelli subito top. Rubino in crescita - Leggi QUI

Genoa, come vanno i prestiti in Serie B: Calvani titolarissimo. Debenedetti 'scarico' - Leggi QUI

Hellas Verona, come vanno i prestiti in Serie B: bene Calabrese. Charlys indispensabile - Leggi QUI

Inter, come vanno i prestiti in Serie B: Massolin gran colpo. Stabile in chiaroscuro - Leggi QUI

Juventus, come vanno i prestiti in Serie B: exploit Daffara. Bene anche Rouhi - Leggi QUI

Lecce, come vanno i prestiti in Serie B: Burnete applicato ma manca in zona gol - Leggi QUI

Lazio, come vanno i prestiti in Serie B: Artistico determinante. Milani in calo - Leggi QUI

Milan, come vanno i prestiti in Serie B: Cissè di prospettiva. Peccato per Zeroli - Leggi QUI

Napoli, come vanno i prestiti in Serie B: Hasa in grande spolvero. Non Sgarbi - Leggi QUI

Parma, come vanno i prestiti in Serie B: Begic rinato. Amoran, solo sette presenze - Leggi QUI

Pisa, come vanno i prestiti in Serie B: Esteves torna a correre. Bonfanti sfortunato - Leggi QUI

Roma, come vanno i prestiti in Serie B: Mannini in ascesa. Cherubini centrale - Leggi QUI

Sassuolo, come vanno i prestiti in Serie B: Ciervo sugli scudi. Bene anche Nuamah - Leggi QUI

Torino, come vanno i prestiti in Serie B: Cacciamani alla grande. Balcot? Otto minuti - Leggi QUI

Udinese, come vanno i prestiti in Serie B: bene Palma. Pafundi in calo - Leggi QUI