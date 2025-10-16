Come sono andati i giocatori della Lazio nella sosta: guarda chi c'è. Si rivede Isaksen

Solo quattro giocatori della Lazio di Maurizio Sarri erano impegnati con le nazionali, nella sosta appena conclusa. Ha ritrovato spazio con il Portogallo il terzino Nuno Tavares, tornato i campo con la sua nazionale nei minuti finali della gara con l’Ungheria. Come al solito protagonista con l’Albania Elseid Hysaj, mentre Mandas è rimasto in panchina nella Grecia.

La situazione da monitorare è quella legata a Gustav Isaksen. L’attaccante danese, fermato da una mononucleosi a inizio stagione, è sceso in campo per appena 33 minuti in questa primissima fase di campionato. Impiego ben diverso con la propria nazionale: il classe 2001 ha infatti giocato da titolare sia con la Bielorussia sia con la Grecia. La ruggine, fanno notare in patria, si è vista soprattutto nella prima uscita: più brillante la partita con la selezione ellenica, anche se non è riuscito a iscrivere il suo nome a referto. Adesso i tifosi, della Danimarca ma soprattutto della Lazio, si chiedono se avrà più spazio anche con l’allenatore toscano in Serie A.

Come sono andati i convocati della Lazio nella sosta

Elseid Hysaj (Albania): 90’ vs Lettonia, 90’ vs Serbia.

Gustav Isaksen (Danimarca): 64’ vs Bielorussia, 76’ vs Grecia.

Christos Mandas (Grecia): in panchina vs Scozia e Danimarca.

Nuno Tavares (Portogallo): non convocato vs Irlanda, 11’ vs Ungheria.