La carica di Donnarumma. Soulé "riufiuta" la Nazionale italiana: le top news delle 13

Il portiere della Nazionale Italiana e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, parlando in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto trasparire tutta la sua voglia di andare al Mondiale. L'Italia arriva dalla doppia vittoria contro Estonia e Israele, all'orizzonte per la squadra di Gattuso si prospetta il passaggio per gli spareggi, per accedere al torneo iridato. Donnarumma però, non ha dubbi: "La terza volta non accadrà, non può accadere" - afferma in riferimento a un altro mancato accesso alla Coppa del Mondo - ": questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi".

Alle parole di Donnarumma hanno fatto eco quelle di Totti, che parlando a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dichiarato sulla Roma capolista: "Penso che in realtà non se lo aspettasse nessuno, forse neanche Gasperini. Il fatto di stare in vetta aiuta a sognare, ma il difficile è sempre restare in vetta. E allora quella di sabato è una gara che diventa importante per tutte e due le squadre, per capire a che punto sono davvero". Sull'obiettivo Mondiale per l'Italia di Gattuso poi, aggiunge: "Se l'Italia andrà al Mondiale? Speriamo di sì, che gli azzurri ce la possano fare davvero. Credo che la vera forza di questa Italia allenata da Gattuso sia il collettivo".

In questa sosta per le Nazionali ha fatto discutere il caso-Soulé: il fantasista della Roma non è stato chiamato dall'Argentina di Scaloni, provocando la reazione dell'agente del giocatore della Roma, che ha aperto all'ipotesi di giocare per l'Italia. Lo stesso giocatore però - come da anticipazione di ieri - ha confermato quanto vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb.com sulla sua volontà di giocare per l'Argentina. In una intervista a Il Messaggero il fantasista ha ribadito in modo forte e chiaro che non solo non c'è oggi questa possibilità, ma che nemmeno la prenderebbe in considerazione qualora qualcuno dalla Federazione italiana lo chiamasse: "Nessuno dell'Italia mi ha più ricontattato e anche lo facessero direi “no grazie”. La mia idea, quella di sempre, è di giocare per la Seleccion", ha detto.

La Cremonese è una delle belle sorprese di questo inizio di Serie A, con 9 punti fatti nelle prime sei giornate e l'imbattibilità persa solo nell'ultima sfida a San Siro contro l'Inter prima della sosta. Il direttore sportivo dei grigiorossi, Simone Giacchetta, in esclusiva a TMW, ha toccato tanti argomenti, a partire dall'importantissimo mercato fatto in estate che ha portato in Serie A una leggenda del calcio inglese come Jamie Vardy. Non solo l'attaccante però, la rosa della Cremo, come viene chiamata dai tifosi, è stata arricchita di tanti altri calciatori che avranno l'obiettivo di contribuire alla salvezza, merito del lavoro svolto dalla dirigenza e dalla proprietà (QUI l'intervista).