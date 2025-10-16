TMW Di Donato: "Spero il Vicenza salga in B. Futuro? Sono pronto per tornare in pista"

Daniele Di Donato, ex tecnico del Latina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW, all'interno della rubrica 'A tu per tu' in merito ai temi del campionato di Serie C:

"Spero che vada su il Vicenza, ha investito tanto e per poco non è riuscito a salire. Con Gallo e con una rosa competitiva è giusto che torni in B. L'Arezzo è quadrato, l'Ascoli gioca bene. La sorpresa è il Ravenna, che sta facendo un ottimo campionato. Nel Girone C invece ci sono le solite: Benevento, Catania e Salernitana".

Sul suo futuro, poi, dice: "Sono pronto. Ho ricevuto alcune proposte, sono pronto a rientrare. Mi sono aggiornato, ho visto partite. E adesso non vedo l'ora di rientrare".