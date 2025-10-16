Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”

Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Luca Bargellini
Oggi alle 11:09Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Cristiano Lucarelli, ex tecnico di Ternana e Catania, ha analizzato i temi del campionato di Serie C:

Gianfranco Zola, ovviamente, essendo parte integrante della governance di Lega Pro, ha parlato in maniera positiva sia dell’FVS, sia dei nuovi incentivi all’utilizzo di ragazzi del vivaio, la cosiddetta “riforma Zola” che proprio lui ha voluto. Le chiedo se è positivo anche lei nel giudizio di queste due novità.
"Ho talmente tanta stima di Gianfranco che mi fido abbastanza per poter condividere le sue valutazioni. Quella sulla tecnologia, perché comunque aiuta: almeno in quattro episodi a partita è un aiuto per gli arbitri, quindi lo ritengo una cosa intelligente e utile. Per quanto riguarda gli incentivi, invece, dico che quando si parla di incentivi sono d’accordo. Quando si parla di obblighi, no. In Serie D, da oltre vent’anni, si obbliga a utilizzare delle quote, ma l’utilità di questa regola è pressoché nulla. Se davvero funzionasse, in Italia oggi dovremmo avere duemila Maicon, duemila Maldini e duemila Buffon. Non mi risulta. In passato, quando i giovani giocavano perché erano forti e meritavano. Non a caso l’Italia vinceva Mondiali, Europei e Coppe dei Campioni. Quando c’è l’obbligatorietà diventa un problema, anche sul piano psicologico: tanti ragazzi si illudono, giocano perché la regola lo impone, e poi, usciti dall’età “under”, vivono veri e propri drammi. Pensate: per far giocare tre o quattro quote servono almeno 10-12 ragazzi in rosa. Moltiplicate per 200 squadre: sono oltre 2.000 giovani che ogni anno vengono utilizzati solo perché la regola lo richiede, e poi vengono considerati “vecchi” a 21 anni. Bisognerebbe cominciare a fare le regole pensando anche alle loro conseguenze".

Nelle scorse puntate abbiamo affrontato questo argomento evidenziando come anche in Serie C ci siano tanti calciatori che, una volta usciti dalla quota under, si trovano senza più un lavoro. Le chiedo se, a suo avviso, lavorare sui giovani solo a livello di Serie D o Serie C non sia troppo tardi.
"Ho la netta impressione che, se si cerca di incentivare l’utilizzo dei giovani a livello di Serie D o di calcio professionistico, siamo già fuori tempo massimo. Significa che si è costretti a far giocare ragazzi che non hanno le qualità e che si illudono di poter fare un percorso che in realtà non c’è".

Ci sono allenatori che, anche nei settori giovanili, puntano più a vincere che a formare?
"Sicuramente. Rispetto a tanti anni fa, nei settori giovanili c’erano istruttori, non allenatori. Oggi invece molti mettono davanti la propria carriera alla crescita dei ragazzi. Anche nelle gare dei Pulcini si vuole vincere, dimostrare di essere bravi per fare carriera. Andrebbe rivisto tutto il sistema, senza parlare del clientelismo che esiste in questo ambiente, con allenatori che portano sponsor per allenare. Non a caso manchiamo da due Mondiali. Speriamo che quest’anno le cose cambino, ma è chiaro che serve una revisione profonda".

Andiamo sul campionato di Serie C. Questo fine settimana ci saranno molti scontri al vertice: Lecco-Brescia e Alcione-Inter U23 nel Girone A, Ravenna-Arezzo nel B e Catania-Salernitana nel C. Ieri il presidente del Cittadella, una delle big in difficoltà, ha detto che questa Serie C gli sembra cresciuta rispetto al passato. Lei condivide questa impressione?
"Sinceramente no. Credo, però, che la sua comunicazione sia stata intelligente: ha voluto togliere pressioni. Cittadella è una piazza tranquilla, ma il messaggio era chiaro. Ogni girone ha le sue peculiarità. Il girone C lo vedo più forte sotto ogni punto di vista: fisico, ambientale. Ci sono tante squadre di alto livello, almeno 7-8 squadre, come Salernitana, Benevento, Catania, Crotone, Potenza, Cosenza, Cerignola, Trapani, Casertana, Atalanta U23 e Foggia… piazze importanti che rendono il girone molto competitivo. Nel Girone B, invece, ci sono sei neopromosse dalla Serie D, alcune delle quali stanno facendo molto bene: Ravenna, Sambenedettese, Forlì e Guidonia. Altre piazze storiche come Livorno, Torres e Perugia che invece stanno avendo difficoltà. Nel Girone A, invece, era tutto abbastanza prevedibile: Inter U23, Vicenza, Lecco, Brescia… Le delusioni, forse, sono Cittadella e Novara".

Articoli correlati
Lucarelli mette a freno le voci: "Non voglio allenare la squadra della mia città"... Lucarelli mette a freno le voci: "Non voglio allenare la squadra della mia città"
Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina... Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Lucarelli su Pioli: "Quando alleni con una parte di cuore a volte non sei quello... Lucarelli su Pioli: "Quando alleni con una parte di cuore a volte non sei quello che sei stato"
Altre notizie Serie C
Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza... TMW RadioBisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa... TMW RadioLucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Catania, Dini: "Importante la spinta del pubblico, Faggiano decisivo per la mia carriera"... Catania, Dini: "Importante la spinta del pubblico, Faggiano decisivo per la mia carriera"
Di Donato: "Spero il Vicenza salga in B. Futuro? Sono pronto per tornare in pista"... TMWDi Donato: "Spero il Vicenza salga in B. Futuro? Sono pronto per tornare in pista"
Gallazzi e lo storico derby Alcione-Inter U23: "Sogno che si realizza. Giocheremo... Gallazzi e lo storico derby Alcione-Inter U23: "Sogno che si realizza. Giocheremo col sorriso"
Giugliano, sarà Capuano il nuovo tecnico. Cudini non dovrebbe andare in panchina... TMWGiugliano, sarà Capuano il nuovo tecnico. Cudini non dovrebbe andare in panchina a Latina
Difesa d’acciaio: l’Ascoli di Tomei fa meglio di Reggiana 1971 e Sudtirol 2021 Difesa d’acciaio: l’Ascoli di Tomei fa meglio di Reggiana 1971 e Sudtirol 2021
Alla mezzanotte di oggi la deadline degli stipendi. Che succederà a Trieste e Rimini?... Alla mezzanotte di oggi la deadline degli stipendi. Che succederà a Trieste e Rimini?
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
2 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
3 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
5 Così Zirkzee rischia di gettare al vento un'altra stagione: perché non tornare in A?
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.1 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.2 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
Immagine top news n.4 Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Immagine top news n.5 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.6 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.7 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.2 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giaccherini: "Tra Paz e Yildiz scelgo il bianconero: al Como pressioni incomparabili"
Immagine news Serie A n.2 Come sono andati i giocatori dell'Inter nella sosta: il primo Pio azzurro e Calhanoglu che fa 101
Immagine news Serie A n.3 Pisa, nuova tappa nella costruzione del centro sportivo: annunciato il “General Contractor”
Immagine news Serie A n.4 Pastorello: "Col senno di poi non riporterei Lukaku al Chelsea. Real? Ci fu una possibilità"
Immagine news Serie A n.5 Mbappé numero uno al mondo in termini di finalizzazione per il CIES. In Italia c'è McTominay
Immagine news Serie A n.6 Come sono andati i giocatori dell'Hellas Verona nella sosta: il sogno Mondiale di Belghali e Niasse
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dalla Serie B alla Nazionale, Monza: infortunio per Alvarez. Sardo torna dal Mondiale
Immagine news Serie B n.2 Empoli, sciolto il nodo panchina: torna Dionisi in azzurro. Ha firmato un biennale
Immagine news Serie B n.3 Dalla Serie B alla Nazionale: Modena, Beyuku titolarissimo. Con la Francia per il bronzo mondiale
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Capellini: "Carrarese compatta. Servirà scendere in campo con attenzione"
Immagine news Serie B n.5 Dalla Serie B alla Nazionale, Juve Stabia: Manniti titolare e capitano al Mondiale U20.
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Nazionale, Frosinone: Palmisani titolare in U21, esordio per Kvernadze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.2 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.3 Catania, Dini: "Importante la spinta del pubblico, Faggiano decisivo per la mia carriera"
Immagine news Serie C n.4 Di Donato: "Spero il Vicenza salga in B. Futuro? Sono pronto per tornare in pista"
Immagine news Serie C n.5 Gallazzi e lo storico derby Alcione-Inter U23: "Sogno che si realizza. Giocheremo col sorriso"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, sarà Capuano il nuovo tecnico. Cudini non dovrebbe andare in panchina a Latina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?