Dimarco n° 5 al mondo per 'creazione di occasioni': il CIES lo mette dietro 4 campionissimi

Grazie alla collaborazione con Impect, il CIES Football Observatory ha sviluppato indici di performance su una base 100 in otto aree di gioco. L'analisi settimanale presenta i 50 calciatori di movimento con i valori più alti in ciascun dominio, considerando le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore compare solo nella classifica per l'area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

L'indice basato sulla capacità di creare occasioni vede ben due calciatori della nostra Serie A nelle prime sei posizioni: sono Federico Dimarco dell'Inter e Kevin de Bruyne del Napoli, che hanno davanti solo Yamal, Guler, Raphinha e Salah. Di seguito l'elenco, basto sui seguenti valori: indice, giocatore, club attuale ed età:

100.0 - Lamine Yamal - FC Barcellona (ESP) - 18.2 anni

98.1 - Arda Güler - Real Madrid (ESP) - 20.6 anni

95.3 - Raphinha Belloli - FC Barcellona (ESP) - 28.8 anni

95.2 - Mohamed Salah - Liverpool FC (ENG) - 33.3 anni

93.3 - Federico Dimarco - Internazionale (ITA) - 27.9 anni

93.3 - Kevin de Bruyne - SSC Napoli (ITA) - 34.3 anni

92.8 - Ismaïla Sarr - Crystal Palace (ENG) - 27.6 anni

92.4 - Dan Biton - Hapoel Be'er Sheva (ISR) - 30.2 anni

91.6 - Yunus Akgün - Galatasaray SK (TUR) - 25.2 anni

91.5 - Xherdan Shaqiri - FC Basel (SUI) - 34.0 anni

91.4 - Francisco Trincão - Sporting CP (POR) - 25.8 anni

91.1 - Pedro Porro - Tottenham Hotspur (ENG) - 26.1 anni

90.8 - Christos Tzolis - Club Brugge (BEL) - 23.7 anni

90.7 - Cole Palmer - Chelsea FC (ENG) - 23.4 anni

90.3 - Dani Olmo - FC Barcellona (ESP) - 27.4 anni

90.1 - Bernardo Silva - Manchester City (ENG) - 31.2 anni

90.1 - Hans Vanaken - Club Brugge (BEL) - 33.1 anni

89.8 - Serge Gnabry - Bayern München (GER) - 30.2 anni

89.6 - Romano Schmid - Werder Bremen (GER) - 25.7 anni

89.5 - Carlos Rodríguez - Cruz Azul (MEX) - 28.8 anni

89.4 - Ivan Perišić - PSV Eindhoven (NED) - 36.7 anni