Dimarco n° 5 al mondo per 'creazione di occasioni': il CIES lo mette dietro 4 campionissimi
Grazie alla collaborazione con Impect, il CIES Football Observatory ha sviluppato indici di performance su una base 100 in otto aree di gioco. L'analisi settimanale presenta i 50 calciatori di movimento con i valori più alti in ciascun dominio, considerando le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore compare solo nella classifica per l'area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.
L'indice basato sulla capacità di creare occasioni vede ben due calciatori della nostra Serie A nelle prime sei posizioni: sono Federico Dimarco dell'Inter e Kevin de Bruyne del Napoli, che hanno davanti solo Yamal, Guler, Raphinha e Salah. Di seguito l'elenco, basto sui seguenti valori: indice, giocatore, club attuale ed età:
100.0 - Lamine Yamal - FC Barcellona (ESP) - 18.2 anni
98.1 - Arda Güler - Real Madrid (ESP) - 20.6 anni
95.3 - Raphinha Belloli - FC Barcellona (ESP) - 28.8 anni
95.2 - Mohamed Salah - Liverpool FC (ENG) - 33.3 anni
93.3 - Federico Dimarco - Internazionale (ITA) - 27.9 anni
93.3 - Kevin de Bruyne - SSC Napoli (ITA) - 34.3 anni
92.8 - Ismaïla Sarr - Crystal Palace (ENG) - 27.6 anni
92.4 - Dan Biton - Hapoel Be'er Sheva (ISR) - 30.2 anni
91.6 - Yunus Akgün - Galatasaray SK (TUR) - 25.2 anni
91.5 - Xherdan Shaqiri - FC Basel (SUI) - 34.0 anni
91.4 - Francisco Trincão - Sporting CP (POR) - 25.8 anni
91.1 - Pedro Porro - Tottenham Hotspur (ENG) - 26.1 anni
90.8 - Christos Tzolis - Club Brugge (BEL) - 23.7 anni
90.7 - Cole Palmer - Chelsea FC (ENG) - 23.4 anni
90.3 - Dani Olmo - FC Barcellona (ESP) - 27.4 anni
90.1 - Bernardo Silva - Manchester City (ENG) - 31.2 anni
90.1 - Hans Vanaken - Club Brugge (BEL) - 33.1 anni
89.8 - Serge Gnabry - Bayern München (GER) - 30.2 anni
89.6 - Romano Schmid - Werder Bremen (GER) - 25.7 anni
89.5 - Carlos Rodríguez - Cruz Azul (MEX) - 28.8 anni
89.4 - Ivan Perišić - PSV Eindhoven (NED) - 36.7 anni
