Dalla Serie B alla Nazionale, Samp: tegola Pafundi. Cherubini e Hadzikadunic titolari

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

In casa Sampdoria sono stati convocati tre giocatori: uno dalla nazionale maggiore della Bosnia Erzegovina – il difensore centrale Dennis Hadzikadunic - e due dall’Italia Under 21 – i fantasisti Luigi Cherubini e Simone Pafundi. Il primo è stato impegnato in un’amichevole e gli altri due invece in gare per la qualificazione all’Europeo di categoria.

Il centrale classe ‘98 ha infatti giocato da titolare contro Malta in una gara vinta dai balcanici per 4-1 facendo coppia prima con Barisic e poi con Katic. I due azzurrini invece hanno avuto un rendimento e un impiego diverso: Cherubini ha infatti giocato da titolare, come ala destra nel tridente, nelle due vittorie larghe contro la Svezia e l’Armenia. Pafundi invece è subentrato proprio al compagno in blucerchiato contro gli scandinavi, ma è stato costretto a saltare per infortunio – lesione muscolare al retto femorale sinistro – l’altra sfida: un problema che rischia di tenerlo fermo per circa un mese.

I convocati:

Dennis Hadzikadunic (Bosnia): 90’ contro Malta

Luigi Cherubini (Italia U21): 72’ contro la Svezia; 74’ contro l’Armenia

Simone Pafundi (Italia U21): 18’ contro la Svezia; assente per infortunio contro l’Armenia