Dalla Serie B alla Nazionale, Palermo: Pohjanpalo e Joronen si scambiano la fascia di capitano

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Il Palermo in questa finestra aveva solo due giocatori impegnati, entrambi con la Finlandia. Si tratta del portiere Jesse Joronen e l’attaccante Joel Pohjanpalo, due veterani della nazionale nel nord Europa tanto da aver indossato entrambi la fascia di capitano in queste ultime gare.

Il primo, dopo essere rimasto in panchina contro la Lituania nella vittoria per 2-1, è sceso in campo a titolare contro i Paesi Bassi – con i gradi di capitano al braccio – subendo quattro reti. Il secondo invece ha fatto il percorso inverso: titolare e in campo per tutta la gara contro i baltici e in panchina contro gli Oranje entrando poi nei minuti finali al posto di Topi Keskinen.

I convocati:

Jesse Joronen (Finlandia): in panchina contro la Lituania; 90’ contro i Paesi Bassi

Joel Pohjanpalo (Finlandia): 90’ contro la Lituania; 21’ contro i Paesi Bassi