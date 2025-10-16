Dalla Serie B alla Nazionale, Pescara: primo gol in Under 21 per Dagasso

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Il Pescara ha visto un solo giocatore lasciare la squadra di Vivarini in questi giorni: quel Matteo Dagasso nuovamente convocato dal ct Silvio Baldini per la sua Under 21, quarta volta nelle ultime quattro gare.

Dopo essere entrato, al posto del fiorentino Cher Ndour, nel finale in occasione della sfida contro la Svezia vinta 4-0. Contro l’Armenia invece il classe 2004 ha di nuovo preso il posto di Ndour, ma questa volta all’intervallo, trovando quasi dubito il suo primo gol con la maglia azzurra e dando il via alla rimonta dell’Italia, che aveva chiuso il primo tempo sotto per 1-0, che ha ottenuto un netto successo per 5-1.

I convocati:

Matteo Dagasso (Italia U21): 7’ contro la Svezia; 45’ e un gol contro l’Armenia