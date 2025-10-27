De Canio sull'attacco dell'Udinese: "Zaniolo e Davis bellissima coppia. Incutono timore"

Luigi De Canio, ex allenatore tra le altre dell'Udinese, nel corso della sua intervista al Messaggero Veneto, ha espresso il proprio pensiero dopo il 3-2 dei friulani ai danni del Lecce, spiegando come senza Zaniolo e Davis i bianconeri abbiano perso forza in avanti. Per il tecnico il motivo è facilmente individuabile: "Incutono sempre timore per motivi differenti, sono già una bellissima coppia che però non può proprio abbassare il livello della qualità".

La fiducia nei confronti del classe '99 italiano cresce: "L'aspetto fondamentale è che pretenda da se stesso per tornare al livello che gli è stato riconosciuto". De Canio si sofferma pure sulla classifica degli uomini di Runjaic, che avrebbero dovuto puntare a qualcosa di diverso, dal momento che le ambizioni erano altre: "Manca un po' di qualità e di razionalità in mezzo al campo, dove c'è fisicità e corsa".

L'Udinese occupa il 9° posto della classifica a quota 12 punti, gli stessi di squadre blasonate come Juventus e Atalanta, uno in meno del Como, 2 in meno del Bologna e 3 in meno dell'Inter. Insomma, non sicuramente un disastro. C'è tempo per migliorare, ma nel frattempo la vittoria di ieri è stata un toccasana dopo troppe critiche arrivate nell'ultimo periodo.