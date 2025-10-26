Bari, Kassama dopo il Mantova: "Ansia positiva, sto imparando dagli errori"

Protagonista a sorpresa nella vittoria del Bari contro il Mantova, Sheriff Kassama ha analizzato a caldo la sua prova ai microfoni di RadioBari. Il difensore classe 2004 ha confessato di aver vissuto sensazioni particolari alla vigilia: "Prima della partita ero un po’ ansioso - ha esordito -, il momento non è semplice e per me è una delle prime gare in Serie B. Ma era un’ansia positiva, mi ha aiutato a restare concentrato e sono molto contento”.

Reduce da una disattenzione costata cara nella sfida contro il Padova, Kassama ha voluto sottolineare come quell’episodio sia stato un passaggio formativo: “Quella è stata una leggerezza che non dovevo commettere - ha ammesso -, ma mi ha aiutato a lavorare meglio. Sbagliando si impara”.

Nel finale, sotto pressione per il forcing del Mantova, ha condiviso la linea con un altro giovane debuttante, Mavraj: “Chi è entrato ha dato tantissimo, sono felice per Mavraj che ha esordito”.

Infine un passaggio su cosa significa affacciarsi alla Serie B dopo un lungo stop per infortunio: “Cinque mesi fuori si sentono, all’inizio non è stato facile. E rispetto alla Serie C il livello è molto più alto: qui i giocatori sono più intelligenti e le giocate più difficili da leggere", ha concluso.