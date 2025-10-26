Reggiana, Dionigi: "Abbiamo affrontato una squadra nettamente più forte e al completo"

Dopo la sconfitta rimediata a Monza, il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa: "Siamo partiti subendo un gol dopo due minuti e questo, per una squadra giovane come la nostra, poteva tagliare le gambe. Invece abbiamo reagito, prendendo in mano la partita e iniziando a giocare. Abbiamo segnato un gol bellissimo, nato proprio da una delle tante azioni sviluppate sugli esterni - riporta TuttoReggiana.com -. Dopo è emersa la qualità di una squadra come il Monza, che aveva praticamente la formazione tipo.

Il terzo gol, arrivato a pochi minuti dall’intervallo, avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Nella ripresa però siamo stati ordinati e abbiamo cercato quell’episodio che purtroppo non è arrivato: solo nel finale abbiamo colpito un palo e il loro portiere ha compiuto una grande parata. Abbiamo affrontato una squadra nettamente più forte e al completo, mentre noi avevamo assenze pesanti come Rozzio, Girma, Reinhart, Quaranta, Sampirisi e Gondo, oltre a Magnani che non ha giocato dall’inizio. Sarebbe stato bello poterla giocare ad armi pari, senza nulla togliere ai meriti del Monza.

Provato a giocare anche sul 3-1? Sì, la squadra ha sempre provato a giocare dal primo all’ultimo minuto. Dispiace per i due gol regalati, ma non voglio colpevolizzare nessuno. Anzi, sono contento della reazione dopo l’1-0: abbiamo segnato un bel gol e, per un periodo, abbiamo avuto il controllo del gioco. Poi è venuta fuori la bravura dei nostri avversari e quello ha fatto la differenza".