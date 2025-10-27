TMW Genoa, presentato il bilancio al 30 giugno 2025: perdita di 33 milioni, diminuisce il passivo

E' in corso in questi minuti nella sede di Villa l’assemblea degli azionisti del Genoa. I soci si sono presentati puntuali intorno alla 10 nel quartier generale rossoblù, compreso l’ex presidente Alberto Zangrillo. Come previsto dall'ordine del giorno é stato presentato il bilancio al 30 giugno 2025. Migliorano i conti della società rossoblù con il passivo globale, rispetto al precedente esercizio, che é passato dai 160 milioni di euro a 129 milioni.

I dettagli

La perdita di questo esercizio é di 33,3 milioni di euro mentre il patrimonio netto é salito da 1 a 17,9 milioni di euro. Non compaiono in questo bilancio gli incassi dalle cessioni di Koni De Winter al Milan e di Honest Ahanor all'Atalanta. I pagamenti sono in regola, anche per far fronte al piano di rientro del debito mentre gli ammortamenti annuali del parco giocatori é sceso dai 62 milioni del bilancio scorso ai 54 milioni mentre gli emolumenti si attestano attorno ai 61 milioni.

Un solo voto contrario

E proprio in questi minuti si sta procedendo con la votazione del bilancio. Un solo voto contrario, quello del socio di 777 Partners Italy Sports Holdings, qualche astenuto mentre tutti gli altri soci si sono espressi a favore.