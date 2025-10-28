Focus TMW Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici

Come da tradizione il campionato di Serie C è quella palestra all'interno della quale i talenti, possibilmente italiani, hanno l'occasione per misurarsi con il primo livello del calcio professionistico. Mission alla quale è interamente dedicato anche il progetto seconde squadre.

Un torneo dei giovani e dei campanili italiani che coinvolge anche l'aspetto meramente aziendale dei club. Soprattutto sulle sponsorizzazioni.

Non è, dunque, da considerarsi un caso che l'azienda di materiale tecnico più presente nell'universo della Lega Pro sia del Belpaese e in particolare di Bologna: la Macron ‘veste’ infatti ben nove società di terza serie (Giana Erminio, Pro Patria, Carpi, Livorno, Ternana, Vis Pesaro, Casarano Siracusa e Trapani) , mettendosi alle spalle il colosso tedesco Adidas (sette) e una serie di rappresentanti del ‘made in Italy’ come Errea (sette), Acerbis, Givova, Kappa e Legea.

Dall’estero arrivano, in particolare, gli spagnoli di Joma per Pergolettese e Monopoli, gli americani di Nike (Inter U23, Ravenna e Benevento) e New Balance (Atalanta U23), i danesi di Hummel (Vicenza), i tedeschi di Puma (Salernitana) o i giapponesi di Mizuno per la Pianese.

Molti anche i marchi ‘di nicchia’, con produzioni ad hoc per i singoli club. Con l’Union Brescia di Giuseppe Pasini che, unica in Serie C, ha deciso di percorrere la strada dell’autoproduzione.

Di seguito il riepilogo :

GIRONE A

Albinoleffe: Acerbis

Alcione: Adidas

Arzignano Valchiampo: Jako

Cittadella: Errea

Dolomiti Bellunesi: Adidas

Giana Erminio: Macron

Inter U23: Nike

Lecco: Acerbis

Lumezzane: Acerbis

Novara: Errea

Ospitaletto: Acerbis

Pergolettese: Joma

Pro Patria: Macron

Pro Vercelli: Fourteen

Union Brescia: autoprodotta

Renate: Kappa

Trento: Acerbis

Triestina: Kappa

Vicenza: Hummel

Virtus Verona: Errea

GIRONE B

Arezzo: Rever

Ascoli: Kappa

Bra: Kappa

Campobasso: Diaza

Carpi: Macron

Forlì: Ready Sport

Gubbio: Legea

Guidonia Montecelio: Givova

Juventus Next Gen: Adidas

Livorno: Macron

Perugia: Frankie Garage

Pianese: Mizuno

Pineto: Errea

Pontedera: Errea

Ravenna: Nike

Rimini: Givova

Sambenedettese: Kappa

Ternana: Macron

Torres: Footurelab

Vis Pesaro: Macron