Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici
Come da tradizione il campionato di Serie C è quella palestra all'interno della quale i talenti, possibilmente italiani, hanno l'occasione per misurarsi con il primo livello del calcio professionistico. Mission alla quale è interamente dedicato anche il progetto seconde squadre.
Un torneo dei giovani e dei campanili italiani che coinvolge anche l'aspetto meramente aziendale dei club. Soprattutto sulle sponsorizzazioni.
Non è, dunque, da considerarsi un caso che l'azienda di materiale tecnico più presente nell'universo della Lega Pro sia del Belpaese e in particolare di Bologna: la Macron ‘veste’ infatti ben nove società di terza serie (Giana Erminio, Pro Patria, Carpi, Livorno, Ternana, Vis Pesaro, Casarano Siracusa e Trapani) , mettendosi alle spalle il colosso tedesco Adidas (sette) e una serie di rappresentanti del ‘made in Italy’ come Errea (sette), Acerbis, Givova, Kappa e Legea.
Dall’estero arrivano, in particolare, gli spagnoli di Joma per Pergolettese e Monopoli, gli americani di Nike (Inter U23, Ravenna e Benevento) e New Balance (Atalanta U23), i danesi di Hummel (Vicenza), i tedeschi di Puma (Salernitana) o i giapponesi di Mizuno per la Pianese.
Molti anche i marchi ‘di nicchia’, con produzioni ad hoc per i singoli club. Con l’Union Brescia di Giuseppe Pasini che, unica in Serie C, ha deciso di percorrere la strada dell’autoproduzione.
Di seguito il riepilogo:
GIRONE A
Albinoleffe: Acerbis
Alcione: Adidas
Arzignano Valchiampo: Jako
Cittadella: Errea
Dolomiti Bellunesi: Adidas
Giana Erminio: Macron
Inter U23: Nike
Lecco: Acerbis
Lumezzane: Acerbis
Novara: Errea
Ospitaletto: Acerbis
Pergolettese: Joma
Pro Patria: Macron
Pro Vercelli: Fourteen
Union Brescia: autoprodotta
Renate: Kappa
Trento: Acerbis
Triestina: Kappa
Vicenza: Hummel
Virtus Verona: Errea
GIRONE B
Arezzo: Rever
Ascoli: Kappa
Bra: Kappa
Campobasso: Diaza
Carpi: Macron
Forlì: Ready Sport
Gubbio: Legea
Guidonia Montecelio: Givova
Juventus Next Gen: Adidas
Livorno: Macron
Perugia: Frankie Garage
Pianese: Mizuno
Pineto: Errea
Pontedera: Errea
Ravenna: Nike
Rimini: Givova
Sambenedettese: Kappa
Ternana: Macron
Torres: Footurelab
Vis Pesaro: Macron
GIRONE C
Atalanta U23: New Balance
Audace Cerignola: Adidas
Benevento: Nike
Casarano: Macron
Casertana: Adidas
Catania: Errea
Cavese: Givova
Cosenza: Adidas
Crotone: Zeus
Foggia: Givova
Giugliano: Legea
Latina: Ezeta
Monopoli: Joma
Picerno: Givova
Potenza: Adidas
Salernitana: Puma
Siracusa: Macron
Sorrento: Ezeta
Team Altamura: Errea
Trapani: Macron
