TMW Radio L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'osservatore Marco Palma, che ha parlato di tre prospetti interessanti che sono finiti nel mirino di squadre italiane.

Said El Mala (26-08-2006), esterno d’attacco tedesco del Colonia. Nazionale Under 21 tedesco di origini libanesi, esterno d’attacco dal gran fisico e dalla buona velocità, bravo nel dribbling, nell’assist e dotato di un forte senso del goal. Prodotto del Borussia Mönchengladbach, nel 2023 passa al Colonia e con le giovanili dei tedeschi fa grandi cose. Lo scorso anno viene prestato alla squadra satellite, il Viktoria Colonia, e li conferma le sue grandi qualità. Sempre presente con le nazionali tedesche, è stato il capocannoniere dell’ultimo Europeo Under 19 con 4 gol. Seguito con interesse dall’Inter.

Somiglianza: Kingsley Coman (Al-Nassr)

Valore di mercato: 18 milioni €

Adin Licina (06-01-2007), trequartista/esterno d’attacco tedesco del Bayern Monaco. Nuovo talento delle giovanili del Bayern Monaco, calciatore di origini montenegrine, dotato di grande fantasia e di tecnica di altissimo livello. Cresciuto in bavaria, sin dall’under 17 ha messo in mostra le sue enormi qualità, bravissimo nel dribbling, ottimo nel calcio del pallone e pericolosissimo nella battuta dei calci da fermo. Duttile può giocare su entrambe le fasce e da trequartista. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 26, e la Juventus, che sta seguendo fortemente il ragazzo, spera di fare un colpo come fece con Kenan Yildiz.

Somiglianza: Kenan Yildiz (Juventus)

Valore di mercato: 6 milioni €

Eivind Helland (25-04-2005), difensore centrale norvegese del Brann. Gigantesco difensore centrale cresciuto in patria nel Fyllingsdalen. Nel 2022 passa al Brann e velocemente entra in prima squadra e diventa titolare al centro della difesa norvegese. Dominante sui palloni aerei, aggressivo in marcatura, preciso nel lancio lungo. Dotato di un tiro molto forte, spesso prova la conclusione dalla distanza, pericoloso quando sale in area avversaria. Giovane ma già di esperienza, ha collezionato circa 50 presenze con il Brann. In scadenza il 31 dicembre 2026 è seguito da vicino da Parma, Lecce e Bologna.

Somiglianza: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest)

​​​​​​​​​​​​​​Valore di mercato: 6 milioni €