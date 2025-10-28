Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"

L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:35Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'osservatore Marco Palma, che ha parlato di tre prospetti interessanti che sono finiti nel mirino di squadre italiane.

Said El Mala (26-08-2006), esterno d’attacco tedesco del Colonia. Nazionale Under 21 tedesco di origini libanesi, esterno d’attacco dal gran fisico e dalla buona velocità, bravo nel dribbling, nell’assist e dotato di un forte senso del goal. Prodotto del Borussia Mönchengladbach, nel 2023 passa al Colonia e con le giovanili dei tedeschi fa grandi cose. Lo scorso anno viene prestato alla squadra satellite, il Viktoria Colonia, e li conferma le sue grandi qualità. Sempre presente con le nazionali tedesche, è stato il capocannoniere dell’ultimo Europeo Under 19 con 4 gol. Seguito con interesse dall’Inter. 
Somiglianza: Kingsley Coman (Al-Nassr)
Valore di mercato: 18 milioni €            

Adin Licina (06-01-2007), trequartista/esterno d’attacco tedesco del Bayern Monaco. Nuovo talento delle giovanili del Bayern Monaco, calciatore di origini montenegrine, dotato di grande fantasia e di tecnica di altissimo livello. Cresciuto in bavaria, sin dall’under 17 ha messo in mostra le sue enormi qualità, bravissimo nel dribbling, ottimo nel calcio del pallone e pericolosissimo nella battuta dei calci da fermo. Duttile può giocare su entrambe le fasce e da trequartista. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 26, e la Juventus, che sta seguendo fortemente il ragazzo, spera di fare un colpo come fece con Kenan Yildiz. 
Somiglianza: Kenan Yildiz (Juventus)
Valore di mercato: 6 milioni €  

Eivind Helland (25-04-2005), difensore centrale norvegese del Brann. Gigantesco difensore centrale cresciuto in patria nel Fyllingsdalen. Nel 2022 passa al Brann e velocemente entra in prima squadra e diventa titolare al centro della difesa norvegese. Dominante sui palloni aerei, aggressivo in marcatura, preciso nel lancio lungo. Dotato di un tiro molto forte, spesso prova la conclusione dalla distanza, pericoloso quando sale in area avversaria. Giovane ma già di esperienza, ha collezionato circa 50 presenze con il Brann. In scadenza  il 31 dicembre 2026 è seguito da vicino da Parma, Lecce e Bologna.
Somiglianza: Nikola Milenkovic  (Nottingham Forest)
​​​​​​​​​​​​​​Valore di mercato: 6 milioni €

Articoli correlati
L'osservatore Palma: "Inter, guarda Van De Perre. Napoli, interessante Wanner" L'osservatore Palma: "Inter, guarda Van De Perre. Napoli, interessante Wanner"
L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz" L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"
L'osservatore Palma: "Parma, ottimo Mondiale U20 per Cremaschi" L'osservatore Palma: "Parma, ottimo Mondiale U20 per Cremaschi"
Altre notizie Altre Notizie
L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina" TMW RadioL'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"
Paganini: "Fiorentina-Pioli, ultimo valzer. Juve, Comolli cercava tecnico straniero"... TMW RadioPaganini: "Fiorentina-Pioli, ultimo valzer. Juve, Comolli cercava tecnico straniero"
Braglia: "Juve, se fai un contratto breve a Spalletti vuol dire che..." TMW RadioBraglia: "Juve, se fai un contratto breve a Spalletti vuol dire che..."
Oppini: "Juve, qualcuno in società spinge per arrivare a Conte a giugno" TMW RadioOppini: "Juve, qualcuno in società spinge per arrivare a Conte a giugno"
Franco Leonetti: "Una giornata di ordinaria follia, preoccupato per il futuro della... Franco Leonetti: "Una giornata di ordinaria follia, preoccupato per il futuro della Juventus"
Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..." Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Malore alla guida per il fratello di Paolo Maldini, danneggiate vetture in sosta Malore alla guida per il fratello di Paolo Maldini, danneggiate vetture in sosta
Oggi in TV, Serie A: dove vedere Lecce-Napoli e Atalanta-Milan Oggi in TV, Serie A: dove vedere Lecce-Napoli e Atalanta-Milan
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
5 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: chance per Noa Lang. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.2 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.3 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.4 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.5 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.6 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
Immagine top news n.7 Non solo i risultati, anche le dichiarazioni non sono piaciute: perché la Juve ha esonerato Tudor
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Paganini: "Fiorentina-Pioli, ultimo valzer. Juve, Comolli cercava tecnico straniero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 9^ giornata LIVE: chance per Noa Lang. Pio Esposito titolare
Immagine news Serie A n.2 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Domani Roma-Parma, i convocati di Cuesta: Keita è out per una contusione al ginocchio
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 9^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Kamara: "Okoye è migliorato, Atta non ha fretta. Thauvin? Ora giochiamo meglio"
Immagine news Serie A n.6 De Bruyne ha deciso: domani si opera ad Anversa. Il belga del Napoli starà fuori almeno 4 mesi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Vittoria col Palermo un toccasana, ora continuiamo su questa strada"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Bariti avverte il Frosinone: "È arrivato il momento di vincere in trasferta"
Immagine news Serie B n.3 Fra delusione e turno infrasettimanale. Niente tutto esaurito per Palermo-Monza
Immagine news Serie B n.4 Cesena, pronto il rinnovo per Klinsmann: accordo fino al 2028 e annuncio a novembre
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Virtus Entella, i convocati di Chiappella: tornano Bottaro, Benali e Mezzoni
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Modena, i convocati di Dionigi: sono nove gli indisponibili per il derby
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli etnei
Immagine news Serie C n.2 Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, D'Orazio: "Stagione non facile, ma rimanendo uniti possiamo farcela"
Immagine news Serie C n.4 Scomparsa Ricchetti, anche il Foggia piange l'ex calciatore: "Buon viaggio Carletto"
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, c'è il rinnovo per il giovane attaccante Sow: ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.6 Due promozioni e 157 presenze, la Salernitana piange la scomparsa di Ricchetti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…