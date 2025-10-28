Rocchi su Milan-Pisa: "Sul primo gol di Leao, la posizione di Pavlovic può essere punibile"

Motivi di discussione anche in Milan-Pisa 2-2, con entrambi i gol rossoneri finiti nel mirino del VAR prima della convalida.

Questo l'audio del VAR sulla rete di Leao, con Pavlovic valutato per possibile fuorigioco attivo: "Per me e per l'assistente Pavlovic non impatta", spiega l'arbitro al VAR. Che risponde dopo revisione: "Il portiere si lancia per fare la parata e Pavlovic non fa gesti straordinari, per me il check è completato. Rete regolare".

Queste le parole di Gianluca Rocchi: "Noi siamo arrivati a questa decisione facendo un percorso e cercando di capire cosa è l'impatto. Noi andiamo sulla punibilità più che ci si avvicina alla porta. In campo hanno lavorato molto bene, è una decisione limite ma noi guardiamo il fuorigioco e incide la vicinanza. Se Pavlovic fosse 5 metri più indietro non sarebbe stato punibile. Lì nell'area piccola diventa punibile. Ripeto, è una decisione molto al limite comunque".

La rete di Athekame con Fofana sulla traiettoria del tiro?

"Corretto il gol, la distanza come dicevo fa la differenza. Il portiere vede partire il pallone, Fofana si muove per togliersi dalla linea. Quindi tutto corretto".