"Abbiamo fiducia in Vieira". Il tecnico del Genoa: "Fanno piacere le parole di Sucu"

Giornata di conferenza stampa per mister Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa ha presentato la partita contro la Cremonese partendo dalle parole di fiducia e vicinanza da parte del presidente rossoblù Dan Sucu: "L’ho detto: non abbiamo altri piani A, B o C. L’unico nostro piano è il nostro allenatore con la squadra che abbiamo". Questa la risposta: "Ovviamente queste sono parole che fanno piacere - ha esordito il mister francese ai microfoni dei media dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli -. Ho sempre avuto una relazione col presidente e direttore, siamo sempre in contatto. Queste parole fanno piacere, ripeto. La partita di domani è importantissima e abbiamo voglia di vincere questa gara per ringraziare il presidente di queste parole. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti per affrontare la Cremonese".

Quanto è importante la vicinanza del presidente Sucu?

"Ha parlato con i giocatori e con lo staff. Io ho sempre parlato con lui e il direttore, che guarda sempre gli allenamenti. Ci confrontiamo continuamente su aspetti tattici, giocatori e calcio. Non parliamo di più quest’anno rispetto all'anno scorso. Non è un periodo facile. Siamo tutti coscienti delle difficoltà che abbiamo a vincere. Dobbiamo continuare a giocare con questa determinazione e dobbiamo far girare gli episodi a nostri favore".

