Cosenza, D'Orazio: "Stagione non facile, ma rimanendo uniti possiamo farcela"

Contro il Potenza è arrivata, per il Cosenza di Antonio Buscè, la quinta vittoria in campionato. Un risultato che ha portato i Lupi al quarto posto in solitaria del Girone C di Serie C con 19 punti. A -3 dal Benevento.

Sul momento del club rossoblù, attraverso i microfoni de LaC Tv ha preso la parola il capitano Tommaso D'Orazio:

"Stiamo facendo il nostro percorso e dobbiamo continuare su questa strada, isolandoci da tutto il resto e restando uniti. Sappiamo che non è facile, ma proprio per questo dobbiamo tenere alta la concentrazione e giocare ogni domenica come fosse una finale. Stiamo crescendo sotto l’aspetto collettivo e, soprattutto, contro il Potenza non abbiamo subito gol: un segnale molto importante. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida, quella di Altamura. Oggi siamo questi, c’è un bel gruppo. La rosa è importante e avere, per esempio, un Mazzocchi così è tanta roba, ma anche Ricciardi. Sono giocatori che stanno facendo la differenza e noi dobbiamo metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Non dobbiamo pensare a ciò che accade all’esterno".