Genoa, Vieira: "Cremonese squadra solida con giocatori di qualità. Pronti a dare il massimo"

Una sfida molto importante. Quella di domani sera per il Genoa. I rossoblù scenderanno in campo al "Ferraris" contro i grigiorossi lombardi per trovare i primi tree punti della stagione. Il Grifone infatti non ha mai vinto in campionato e vuole scrollarsi di dosso la negatività che questo comporta. Di fronte però ci sarà il team di dell'ex Davide Nicola, una squadra molto organizzata e che sta attraversando un ottimo momento. Proprio sugli avversari di serata, il tecnico Patrick Vieira ha così analizzato nella consueta conferenza stampa della vigilia: "E' una squadra in fiducia che sta fece benissimo - ha commentato il mister francese dal centro sportivo "Signorini" di Pegli -. Una squadra solida con giocatori di qualità. Noi abbiamo sempre preparato le partite bene".

Che Cremonese ti aspetti?

"La Cremonese merita di stare dove si trova adesso. E’ una squadra molto aggressiva e sta facendo un bel gioco di squadra. Anche loro hanno questa esperienza a gestire questo periodo difficile. Ci aspettiamo una partita difficile da gestire e che dobbiamo vincere. E per quello è importante gestire questo. Dobbiamo pensare a fare un gioco di squadra e trovare l’equilibrio giusto. Noi però siamo pronti a dare il massimo".

