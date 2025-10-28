TMW Radio Paganini: "Fiorentina-Pioli, ultimo valzer. Juve, Comolli cercava tecnico straniero"

Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Inter, è già a rischio la corsa Scudetto?

"Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince, visto il momento della squadra di Conte. Fai la partita per vincerla, per dare un colpo psicologico, invece è stato il contrario. Questi passaggi a vuoto non so a cosa siano dovuti, ma se vuoi centrare degli obiettivi devi lavorare soprattutto sull'approccio mentale. Se vediamo l'andamento delle altre big, l'Inter ha gli stessi passaggi a vuoto ed è lì".

Il rigore del Napoli ha spento l'Inter e ha chiuso la sfiuda?

"Una grande squadra non si può spegnere per un rigore".

Zirkzee verso Como a gennaio?

"C'è anche la Roma sul calciatore. Anche perché Gasperini ha problemi con gli altri due attaccanti".

Fiorentina, ultima chiamata per Pioli?

"Credo che per Pioli siamo all'ultimo giro di valzer. Commisso credo si auguri che la Fiorentina faccia almeno una prova convincente. E' l'atteggiamento che è importante ora, ma la cosa che mi stupisce di più è la regressione di Kean. E' impossibile che con Palladino sia diventato un top e ora abbia avuto questa involuzione. L'alternativa? Se decide Pradè è De Rossi, che stima da sempre. Poi è chiaro che la piazza condiziona. Spalletti poteva mettere tutti d'accordo".

Juve-Spalletti, è fatta?

"Comolli mi hanno detto che stava cercando un allenatore straniero, poi però dall'alto gli hanno detto di buttarsi sugli italiani".