La scommessa vinta: Alvini trasforma il Frosinone e vola al quarto posto.

Un anno fa era l'incubo retrocessione, oggi è una splendida realtà in zona Playoff. Il Frosinone sta vivendo una stagione di riscatto eccezionale che ha cancellato il disastro della scorsa annata. Un 2023/24 travagliato che vide i ciociari cambiare ben tre allenatori – Vincenzo Vivarini, Leandro Greco e Paolo Bianco – e chiudere la regular season in piena crisi. La salvezza diretta arrivò solo grazie alle vicende altrui: la penalizzazione e la retrocessione diretta del Brescia evitarono ai gialloazzurri i Playout, originariamente previsti contro la Salernitana.

La svolta di quest'anno porta la firma di Massimiliano Alvini. La sua nomina in panchina era considerata da molti una scommessa, vista la sua assenza da incarichi di primo piano dopo esperienze non sempre esaltanti. Invece, l'allenatore ha plasmato un Frosinone solido, pragmatico e incredibilmente efficace.

Dopo 12 giornate, i ciociari stanno volando: sono al quarto posto in classifica con ben 22 punti, a sole quattro lunghezze dalla vetta. Un cammino frutto di una ritrovata solidità difensiva e di una mentalità vincente che ha riportato entusiasmo e ambizione nell'ambiente. Alvini non solo ha stabilizzato la squadra, ma l'ha proiettata in piena lotta per la promozione, trasformando le paure della scorsa primavera in sogni di Serie A.