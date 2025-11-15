Frosinone, Calò bomber inatteso: "Alvini mi chiede cose diverse rispetto al passato"

Intervenuto nel podcast ‘Espresso Cadetto’ il centrocampista del Frosinone Giacomo Calò ha parlato dell’avvio di stagione positivo della squadra ciociara tornando sul pareggio contro il Modena: “Abbiamo giocato contro la prima in classifica, una squadra davvero attrezzata, forte fisicamente e tecnicamente. Avevamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio subito, poi dopo il mio gol ci siamo abbassati un po’. Loro sono una squadra completa, non sono primi per caso. - prosegue Calò come riporta Tuttofrosinone.com - SudTirol?Oltre al modo in cui siamo stati rimontati da 2-0 a 2-2, con gli altoatesini non percepivo il pericolo del gol subito perché la partita era in controllo. Con il Modena abbiamo preso gol subito dopo il raddoppio, la partita era completamente diversa rispetto a quella con il Sudtirol e il pareggio ci può stare”.

Spazio poi alla sua maggior efficacia offensiva con già quattro gol all’attivo: “Ho richieste molto diverse da Alvini rispetto agli anni scorsi. Giochiamo in un modo in cui non avevo mai giocato prima. Il mister chiede un gioco dinamico, non di posizione. In base alle sue richieste devi cercare di essere molto presente nell’area, non gli interessa il ruolo ma che l’area sia affollata. Mi sono preso la briga di partire ed entrare come non avevo mai fatto prima”.

Infine Calò si sofferma sulla classifica del club:“Non ci siamo messi nessun obiettivo, perché in Serie B è un campionato così equilibrato che non puoi farlo. Serve avere un gruppo forte e sano, giocare partita per partita senza avere la pressione di vincere, di salvarsi o dei playoff. In base ai risultati che faremo capiremo per cosa giocare”.