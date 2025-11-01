Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"

Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 17:38Serie B
Marta Bonfiglio

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Carrarese. Le sue parole riportate da Tuttofrosinone.com:

Vittoria da grande squadra?

"Premettetemi di dedicare questa vittoria a un mio amico di Fuchecchio che ci ha lasciato, mio compagno di gioventù. Vittoria bella che dedico a Emiliano. Sicuramente è una vittoria da grande squadra. Vittoria voluta, cercata meritata in una partita difficile in cui la squadra ha risposto bene. Felice per i ragazzi".

La vediamo sempre incitare Ghedjemis. Bella la sua corsa sotto la curva. C'è un bel clima...

"C'erano tanti tifosi che hanno cantato dal primo all'ultimo minuto. Trasferta lunga, vittoria anche per loro. Dentro la squadra c'è un bel clima, grande meriti alla squadra, volevamo festeggiare con loro".

Come sta Jacopo Gelli?

"Dopo martedi era in dubbio cosi come Koutsoupias, ha retto finchè ha potuto poi l'ho dovuto cambiare. Lo ringranzio. Ringrazio la società per come hanno organizzato la trasferta. Gelli ha un problema al pube non una cosa muscolare".

Cosa è cambiato rispetto alla gara di Venezia?

"A Venezia abbiamo fatto un'ottima partita, gli episodi hanno influito sul risultato. Oggi abbiamo fatto una grande partita, la squadra la vive con grande maturità. Sabato prossimo ci aspetta una gara difficile, abbiamo bisogno dei nostri tifosi in casa nostra. Non è cambiato nulla da Venezia, semplicemente li c'è stato un avversario più bravo di noi e gli va riconosciuto".

Classifica?

"Non la guardo la classifica, ora torno a casa nel mio paese. Con 21 punti non vai da nessuna parte, non guardo la classifica c'è ancora da migliorare tanto e da lavorare tanto".

