Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza del Modena"
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 18:29Serie B
Stefano Scarpetti

Il Frosinone a lungo a sognato di battere la capolista Modena, poi ha subito la reazione degli emiliani capaci di rimontare da 2-0 impattando 2-2. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Massimiliano Alvini, il quale analizza la gara nella sua interezza. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttofrosinone.com

"Il pareggio è giusto, abbiamo affrontato una squadra forte ma lo è stato anche il Frosinone. Alla fine della partita, accettiamo con piacere questo risultato, la squadra ha fatto una buona partita. Sul gol c'è il fallo su Vergani, andando a rivedere l'azione c'è la spinta su di lui che era in anticipo. Gliel'ho detto, in maniera corretta, perchè l'arbitraggio per il resto è stato perfetto. Non mi attacco a questo, non ne faccio un alibi e la chiudo qui. La squadra ha portato a casa una prova importante. Sicuramente è un pareggio che è molto significativo, che da una visione del campionato molto ampia. Abbiamo 22 punti, il Modena è primo e domani gioca il Monza, ma la nostra è una squadra che sta crescendo. Se non avessimo fatto un percorso, oggi contro di loro non avremmo riportato a casa qualcosa. Questo pari, come ho detto prima, va accettato, è giusto ed è utile per trovare gli spunti per il futuro. Questa partita era tosta, dalle mille letture, ma ci abbiamo messo tanto cuore. Abbiamo reagito, come hanno fatto loro, e all'ultimo potevamo vincerla proprio come loro"

Sui centrocampisti ha aggiunto: "Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, di grande corsa. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e siamo stati bravi quando c'era da ripartire. La partita è stata tosta da tutte e due le parti, e abbiamo visto quattro gol di pregevole fattura. Dobbiamo accettare la partita, ma abbiamo fatto una buona partita contro un grande centrocampo come il loro"

Sul futuro questo è il giudizio del tecnico toscano: "Riparte sui punti di forza di oggi. Abbiamo preso gol all'ultimo, ripeto viziato da un fallo iniziale, ma dobbiamo ripartire dal carattere e dall'idea di calcio che abbiamo. Dalla dinamicità, perchè il primo gol è qualcosa di incredibile, e poi considereremo il recupero e il miglioramento della condizione di alcuni giocatori. Tra noi e loro, oggi, c'era tanta differenza di età, e ogni tanto possiamo concedere qualcosa. Ma dobbiamo migliorare i nostri punti di forza.

