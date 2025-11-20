Venezia, clamoroso ritorno di Johnsen? Il norvegese sta trovando poco spazio alla Cremonese

La seconda parentesi in Serie A di Dennis Johnsen, stavolta alla Cremonese, sta andando molto peggio rispetto all’esperienza vissuta a Venezia. Con la concorrenza serrata nelle soluzioni offensive di Nicola, la seconda punta norvegese è scivolata indietro nelle gerarchie e ormai trova spazio col contagocce.

Il contratto è in scadenza nel 2027, ma secondo La Nuova Venezia si va verso una separazione anticipata già a gennaio. E, clamorosamente, all’orizzonte potrebbe esserci un ritorno proprio in laguna, due anni dopo l’addio che aveva lasciato qualche strascico anche con la tifoseria.

La dirigenza arancioneroverde, su indicazione di Giovanni Stroppa - che a Cremona aveva saputo esaltare Johnsen - sta valutando seriamente l’operazione. L’idea sarebbe inserirlo come alternativa o sostituto naturale di Yeboah, unico tassello considerato non completamente coperto in rosa.

Restano alcuni interrogativi ambientali, ma tecnicamente il profilo è considerato perfetto: conosce piazza, categoria e sistema di gioco. E per il Venezia, in piena corsa playoff, potrebbe rappresentare un rinforzo di peso per la seconda parte di stagione.