Vanoli: "Difenderò Ranieri fino alla morte. Lo volevo già al Venezia, è un capitano esemplare"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con la Juventus, ha messo a tacere le polemiche su capitan Ranieri. Queste le sue dichiarazioni sul difensore della Fiorentina:

"Per me ci sono state critiche eccessive anche da parte di tv importanti. Con lui ho parlato e gli ho detto che, se fossi stato prima l'allenatore, gli avrei dato la fascia. Il capitano si fa in tante maniere: perché è un leader, per longevità... A lui ho detto che è capitano perché è un esempio di lavoro, che dal settore giovanile, nonostante tutti dicessero che non fosse pronto, è arrivato lì e si è conquistato il posto. Quando ero a Venezia chiamai Pradè per chiederglielo, ma Daniele mi disse che voleva aspettare. Lui si è conquistato tutto ciò e lo difenderò fino alla morte. Adesso è bene che si prenda le critiche, ma per me non è in discussione la fascia a Ranieri. Non credo che cambiando capitano vinceremmo ogni partita, io non voglio dare la colpa ad un ragazzo. Lui però deve capire il come l'ha raggiunto, ecco perché viene criticato: la gente non gli riconosce più il modo in cui è diventato capitano".

