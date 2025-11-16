Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"

Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:19Serie B
Daniel Uccellieri

Devis Mensah, attaccante del Mantova, ha parlato a La Gazzetta di Mantova raccontando il suo legame con l’allenatore e il momento della squadra.

"Siamo tutti legati a mister Possanzini, poi io sono quello a Mantova da più tempo e vivo in modo intenso ogni situazione. Col Mantova sono retrocesso in D, ero un giocatore non dico finito ma quasi. E invece il mister mi ha dato la possibilità di ricominciare, offrendomi l’opportunità di vincere il campionato. Poi mi ha portato pure in B. Era doveroso stare vicino a qualcuno che ci aiuta tanto ed è una gran persona".

Un riconoscimento che estende anche a Christian Botturi: "Assolutamente sì. Ha creduto anch'egli moltissimo in me, gliene sono debitore. Che non faccia più parte del gruppo spiace a me e ai miei compagni. Sono scelte nelle quali noi giocatori non entriamo e che non mi compete giudicare. Che la nostra riscossa sia arrivata in coincidenza del suo allontanamento è solo un caso. Come la fortuna che gira un po' di più dall'una o dall'altra parte".

Sulla componente fortuna nel percorso del Mantova, Mensah spiega: "La buona sorte non ci ha certo dato una mano in avvio di campionato. Se ne abbiamo avuta un po' nelle ultime due gare, ed è innegabile che sia andata così, in partite come quella con il Südtirol ci ha voltato le spalle. I tantissimi pali ci hanno condizionato. E alla fine se confrontiamo il nostro rendimento con quello della passata stagione abbiamo solo un paio di punti in meno. Quelli del mancato successo sugli altoatesini, dopo un preoccupante filotto di risultati negativi. Ma ora stiamo venendo fuori e faremo vedere di che pasta siamo fatti...".

Riguardo al suo impiego ridotto rispetto allo scorso anno, l’attaccante non cerca alibi: "Se non sto giocando significa che devo dare qualcosa in più. Farò di tutto per mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte, mettendomi a sua completa disposizione. Per esperienza so che presto arriverà la mia occasione. Devo solo restare tranquillo, ascoltare i suggerimenti dello staff e lavorare sodo. Detto questo ognuno di noi vorrebbe giocare sempre. Ma siamo una squadra e l'obiettivo è comune: la salvezza".

Infine, sul recente test contro il Parma: "Chi solitamente gioca meno ha potuto dimostrare di valere una chance. Ora testa allo Spezia, partita vitale. Dobbiamo fare qualche gol in più"

Articoli correlati
Mensah: "Fiero del rinnovo. A Mantova sono rinato con mister Possanzini" Mensah: "Fiero del rinnovo. A Mantova sono rinato con mister Possanzini"
Mantova, arriva un rinnovo in attacco: Mensah prolunga fino al 30 giugno 2027 Mantova, arriva un rinnovo in attacco: Mensah prolunga fino al 30 giugno 2027
Mantova, Mensah: "La B è difficile, ma sono convinto che conquisteremo la salvezza"... Mantova, Mensah: "La B è difficile, ma sono convinto che conquisteremo la salvezza"
Altre notizie Serie B
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias... Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano... Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli... Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini" Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"
Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis... Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia
Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo... Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.1 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.2 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.3 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.4 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.5 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.6 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.7 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, la difesa è da rinnovare: il club nerazzurro punta su Ordonez e Solet
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Runjaic sorpreso da Zaniolo: "Più serio di quanto pensassi, anche troppo"
Immagine news Serie A n.3 Sonetti: "Palladino, serve la svolta. Chivu bravo. Algoritmi? Ma cosa state dicendo?"
Immagine news Serie A n.4 Napoli su Mainoo, il Milan tratta il rinnovo di Modric. Holm ko con la Svezia: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.5 Stasera Italia-Norvegia, 67.500 spettatori a San Siro. Quasi 5mila i norvegesi
Immagine news Serie A n.6 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Immagine news Serie C n.4 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Immagine news Serie C n.5 Catania ko con il Casarano, Toscano: "Non parlo del rigore, evito il rischio di squalifica"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Umiltà e motivazioni forti per imporre il nostro gioco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.2 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?