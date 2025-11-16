Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire

La domenica della 6ª giornata di Serie A Women promette spettacolo, emozioni e punti pesanti in palio, con tre sfide che possono incidere profondamente sulla classifica. Si parte con un match dal peso specifico altissimo per entrambe.

Il Napoli Women, forte dei 7 punti e di una crescita evidente nelle ultime settimane, vuole conferme davanti al proprio pubblico. Di fronte un’Inter ancora alla ricerca di continuità, frenata da alcuni alti e bassi e alla caccia di un successo che potrebbe rilanciarla nelle zone nobili. Scontro tra due squadre dal grande potenziale offensivo, pronte a giocarsela a viso aperto.

La Roma, capolista e ancora imbattuta, parte favorita grazie a una rosa profonda e a una manovra collaudata. La Lazio, però, è una squadra in salute e a quota 9 punti, capace di mettere in difficoltà chiunque. Un derby è sempre una storia a sé: tensione, rivalità e voglia di lasciare il segno.

La giornata si chiude a Vinovo, dove la Juventus, ferma a 7 punti, è chiamata a una reazione dopo un avvio di campionato altalenante. Le bianconere cercano solidità e gol per non perdere contatto con la vetta. Il Genoa, reduce da buone prestazioni, arriva senza timori e con la volontà di strappare punti preziosi in chiave salvezza.

Serie A Women, 6ª giornata

Sabato 15 novembre

Sassuolo-Ternana Women 0-1

14’ Pellegrino Cimò

Parma-Fiorentina 1-1

51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)

Como Women-Milan 1-0

91’ Nischler

Domenica 16 novembre

Napoli Women-Inter ore 12:30

Roma-Lazio ore 15:30

Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 11*, Como Women 12*, Milan 9*, Como Women 12*, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*

* una gara in più