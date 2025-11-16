Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"

La Triestina viene raggiunta in pieno recupero dal Trento, finisce 1-1 la gara di ieri sera giocata al "Nereo Rocco. Il tecnico dei rosso alabardati Attilio Tesser commenta con rammarico il pareggio contro i gialloblù ai canali ufficiali del club

"Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto almeno quattro palle gol nitide, pulite, sviluppate bene, ne abbiamo concretizzata solo una. Abbiamo poi un po' subìto il loro ritorno nel secondo tempo pur concedendo poco o niente, a parte un tiro di Sangalli ad inizio secondo tempo e una grande parata di Matosevic al novantesimo. Il problema principale è stato quello di non aver davvero più cambi, senza difensori laterali, dovendo adattare a interni di centrocampo Kiyine e D'Urso, arretrando Jonsson basso a destra e togliendolo da metà campo dove ha un peso importante. Non c'era stavolta una panchina dalla quale attingere ma avevamo tenuto botta bene. Spiace perché sinceramente in queste quattro partite qualche punto in più, anzi tanti punti in più, li avremmo meritati. Tuttavia coi se e coi ma non si va da nessuna parte, rimane la prestazione contro una squadra forte, facendo decisamente meglio noi soprattutto nel primo tempo, subendo poco e creando tanto. C'è grosso rammarico anche questa sera, è un anche che continua considerando le precedenti tre prestazioni.

La parola d'ordine e non mollare in una situazione molto difficile per una squadra che ha la spada di damocle di una pesante penalizzazione:

"Il gruppo la sta tenendo e prestazioni come quella di stasera lo certificano, così come quelle precedenti nelle quali singoli episodi hanno indirizzato l'esito finale. Ad esempio contro la Dolomiti Bellunesi l'arbitro mi ha detto che non era rigore, ne parla col quarto uomo e lo concede comunque a dieci minuti dalla fine e perdi, tutto ci stava meno che perdere ma non ci siamo mai abbattuti. Perché le prestazioni che stanno facendo questi ragazzi sono decisamente positive, lottano, ci provano fino in fondo, quindi vuol dire che la barra riusciamo a tenerla dritta. E ci deve essere ancora questa coesione, questa fiducia. Sappiamo benissimo quanto è difficile, ma sappiamo che abbiamo il dovere di onorare la maglia che indossiamo e sappiamo che è un dovere crederci, perché ci sono ancora i punti per raggiungere i playout.