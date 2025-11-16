Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...

La Norvegia a una giornata dal termine è per distacco la miglior squadra tra le cinquantaquattro nazionali europee in corsa per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Haaland e compagni dallo scorso marzo si sono rivelati una vera e propria macchina da guerra, una delle tre nazionali con Inghilterra e Spagna che fin qui ha collezionato solo successi.

Però quelli degli scandinavi sono per distacco i numeri migliori visto che né gli inglesi e nemmeno i ragazzi di De La Fuente hanno dominato il rispettivo girone allo stesso modo. La squadra di Solbakken ha una media di 4.7 gol realizzati a partita. In sette gare ha realizzato trentatré reti e ne ha subite solo quattro per una differenza reti di +29. Una distanza abissale rispetto al +12 degli azzurri che rende la sfida di questa sera una mera amichevole.

Il cammino della Norvegia in questo girone di qualificazione

22 marzo - Moldova-Norvegia 0-5

25 marzo - Israele-Norvegia 2-4

6 giugno - Norvegia-Italia 3-0

9 giugno - Estonia-Norvegia 0-1

9 settembre - Norvegia-Moldova 11-1

11 ottobre - Norvegia-Israele 5-0

13 novembre - Norvegia-Estonia 4-1

Erling Braut Haaland in questo momento è il miglior marcatore di queste qualificazioni europee alla prossima Coppa del Mondo: 14 reti. Di più: dovesse realizzare un gol stasera a San Siro, la Norvegia diventerebbe la squadra europea che ha segnato più reti nella storia delle qualificazioni Mondiali in gironi da cinque squadre. Trattasi di un record che oggi detiene la Germania Ovest, squadra che si qualificò al Mondiale 1982 vincendo tutte le otto partite del suo girone in virtù dei 33 gol realizzati e solo tre subiti. Purtroppo, a conti fatti ci è capitata per distacco la peggior squadra possibile tra quelle che erano in seconda fascia lo scorso 13 dicembre.