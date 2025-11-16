Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa

L'Italia questa sera chiuderà il suo girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo a San Siro contro la Norvegia. Sarà un'amichevole, le gare di giovedì scorso hanno confermato che ci giocheremo tutto ai play-off in programma il 26 e il 31 marzo. C'è solo un risultato a dir poco fantascientifico potrebbe cambiare la squadra in vetta al Gruppo I. "Pensi al 9-0? Il 9-0 è impensabile - ha dichiarato Gennaro Gattuso in conferenza stampa -. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai..."

L'Italia questa sera scenderà in campo col 3-5-2. Fuori l'infortunato Calafiori, non ci sarà nemmeno Tonali che è diffidato e verrà risparmiato per evitare il rischio di non averlo a disposizione per squalifica nella semifinale play-off. Gli altri diffidati sono Cambiaso e Frattesi, ma quest'ultimo sarà in campo dal primo minuto il una linea a cinque di centrocampo composta anche da Politano, Barella, Locatelli e Dimarco. In attacco spazio a Pio Esposito e Retegui, in difesa Di Lorenzo, Mancini e Bastoni davanti a Donnarumma.

Gattuso ha poi risposto al Presidente del Senato Ignazio La Russa che all'indomani della gara in Moldova aveva parlato di reazione fuori luogo da parte del CT al termine del match di Chișinău. "Ma quelli non erano fischi, i fischi li ho sempre accettati nel corso della mia carriera - ha detto il CT in conferenza stampa -. C'era gente che ci augurava la morte, che sarebbero venuti a Coverciano".

Dall'altro lato in casa Norvegia è tutto pronto per la festa. A San Siro stasera sono previsti circa cinquemila tifosi scandinavi pronti a festeggiare il ritorno al Mondiale della loro nazionale. L'ultima volta fu nel 1998, a eliminarli agli ottavi di finale fu proprio l'Italia con un gol di Vieri: "Ma per noi non è una rivincita", ha assicurato Solbakken. Mentre Haaland nel corso della conferenza stampa non ha chiuso a un futuro in Serie A: "L'Italia mi piace molto, ma in questo momento sto bene dove sono". Fischio d'inizio alle ore 20.45, arbitrerà lo spagnolo Alejandro Hernández.