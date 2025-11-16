Stasera Italia-Norvegia, 67.500 spettatori a San Siro. Quasi 5mila i norvegesi
Saranno 67.500 i tifosi presenti questa sera a San Siro per la sfida tra Italia-Norvegia, ultima gara del girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Per festeggiare un praticamente certo primo posto sono arrivati a Milano 4800 tifosi scandinavi che stasera assisteranno dal vivo al match. Fischio d'inizio alle ore 20.45, arbitrerà la contesa lo spagnolo Alejandro Hernández.
I convocati di Gattuso
Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan).
Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
Classifica gruppo I
Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)
Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)
Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)
Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)
Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)