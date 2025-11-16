TMW
Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Aria di cambiamento in casa Sorrento. Dopo il ko di ieri in casa del Crotone e con la squadra in piena zona playout, il club sta pensando ad uno scossone: secondo quanto raccolto da TMW il direttore sportivo Alessandro Amarante potrebbe essere esonerato.
Per sostituirlo il club ha deciso di promuovere il responsabile dell'area tecnica, Davide Cacace.
A rischio anche il tecnico Mirko Conte
