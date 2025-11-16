Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"

Il Cittadella continua a correre e mette insieme la sua sesta vittoria consecutiva, consolidando una classifica sempre più ambiziosa. Al termine del successo contro l’Arzignano, il tecnico granata Manuel Iori ha analizzato la prestazione, sottolineando equilibrio, consapevolezza e voglia di migliorare.

"Farei la firma per concedere qualcosa all'avversaria soltanto alla fine. Se soffriamo così in tutte le partite, sono contento», ha esordito l’allenatore, soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Per Iori l’occasione concessa allo scadere non è un campanello d’allarme, anzi: «Subire un'occasione allo scadere significa che hai fatto la prestazione giusta". Pur riconoscendo che il gruppo possa ancora crescere, il tecnico ha ribadito che non si è trattato di una gara sofferta: "Se guardiamo al tabellino della gara, i tiri in porta dell'Arzignano sono poca roba".

Una delle chiavi del match, secondo Iori, è stata la gestione offensiva:"Abbiamo sbagliato diverse decisioni nell'ultimo passaggio, che ci avrebbero consentito di arrivare più facilmente al raddoppio. Abbiamo fatto la scelta errata, provato il tiro quando c'era da passare la palla"



Nonostante il filotto impressionante, la squadra resta concentrata: "La classifica non la guardiamo" ha assicurato Iori, che vede però segnali importanti: "Dopo sei vittorie non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti settimana dopo settimana. Questo Cittadella sta spingendo… la squadra ha preso consapevolezza di quello che realmente è".

Infine, uno sguardo al futuro: "Avevo chiesto alla squadra di mettere un timbro con l'Arzignano… arrivare a vincere la sesta gara di fila mi ha fatto estremamente piacere". Ora testa alle prossime sfide: "Adesso recuperiamo e poi penseremo al Lecco, non andremo tanto più in là con i pensieri".