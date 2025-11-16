Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione

Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
Oggi alle 00:00Editoriale
Luca Calamai

Cosa succederà quando Antonio Conte tornerà dentro lo spogliatoio del Napoli? Quali saranno le prime parole che userà guardando negli occhi quello che ha definito in un momento di furia verbale “un gruppo di morti” che lui non vuole più accompagnare? Questo passaggio è sicuramente la partita più delicata di questa complessa stagione partenopea. Lo sfogo di Conte mi è apparso esagerato. Direi completamente sbagliato. O il tecnico è stato tradito dal troppo stress o c’è qualcosa che non è venuto a galla del rapporto con il gruppo squadra. In entrambi i casi o Conte riconquista la fiducia dei suoi calciatori o il Napoli può tranquillamente dire addio allo scudetto. Vediamo se i giorni di vacanza saranno serviti. Ma non serve una pace di facciata. Serve un nuovo patto tra Di Lorenzo e compagni e l’allenatore. Sono curioso anche di capire quale sarà il ruolo di De Laurentiis che è stata perfetto nel proteggere il suo tecnico restando quasi sempre nell’ombra. Ma ora deve tornare in campo. Per capire se Conte è ancora il Condottiero del Napoli o se è diventato solo un fastidioso intruso.
Sono curioso anche di vedere se un altro allenatore di prima fascia, parlo di Luciano Spalletti sta cominciando a incidere nel progetto Juve. Durante la sosta sono spariti quasi tutti i suoi calciatori. Ma intanto Luciano è entrato in sintonia con la società e più in generale con il mondo Juve. Ma ora dovrà incidere in campo. Mi aspetto decisione forti. Mi aspetto un investimento deciso su Yildiz e una difesa totale di Vlahovic. Il 4-2-2 potrebbe essere l’abito giusto per la squadra bianconera. Tutto questo in attesa di ritrovare Bremer che sposta e incide come un cannoniere da 20 gol. La sfida in casa della sua Fiorentina sembra una crudele beffa del destino.

Spalletti sa benissimo che il valore della squadra viola non si specchia nella classifica. Ma sa anche che la sua Juve è obbligata a vincere su un campo insidioso.
Una riflessione di mercato. Si parla di un possibile ritorno di Zirkzee in Serie A. Lo confesso, mi ero innamorato di questo giocatore. Non è un bomber ma fa gol. In più lega la squadra, serve assist, regala qualità. Su di lui ci sarebbero Milan e Roma. Penso che Zirkzee farebbe molto più comodo a Gasp che ad Allegri. La squadra giallorossa non è fa scudetto ma con un colpo giusto potrebbe inserirsi nella lotta al vertice. E poi guardando in prospettiva penso alle meraviglie che potrebbero regalare Dybala e Zirkzee. Roba da stropicciarsi gli occhi.
Chiudo con una riflessione sulla Nazionale. Anzi, su Gattuso. Il ruolo di cittì è complesso. Impone una grammatica verbale attenta anche alle virgole. Negli ultimi giorni Gattuso ha sbagliato ad accusare la Fiorentina per aver fatto giocare un malconcio Kean in Conference e a criticare i tifosi che hanno fischiato e attaccato verbalmente gli azzurri nell’ultima sfida di qualificazioni Mondiali. Gattuso si avvia a vivere uno spareggio per andare ai Mondiali che va affrontato con i nervi di ghiaccio. Il cittì Gattuso dovrà essere esemplare nel vivere queste sfide. Limitandosi solo a chiedere l’aiuto di tutto un Paese.

Articoli correlati
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic.... Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli... Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Altre notizie Editoriale
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra.... Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa,... L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre... L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
3 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
4 Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
5 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.4 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.5 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.6 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.7 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Immagine news Serie A n.2 Italia, decisa la sede per la semifinale playoff: si giocherà a Bergamo
Immagine news Serie A n.3 Norvegia, il ct Solbakken prima dell'Italia: "Non andiamo al Mondiale dall'età della pietra"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Immagine news Serie A n.6 Schwoch avvisa i calciatori della Fiorentina: "Vanoli non guarda in faccia nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.2 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Immagine news Serie C n.6 Buscè si gode i tre punti e avverte il Cosenza: "Bene il risultato, ma possiamo fare molto di più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?