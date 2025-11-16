Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione

Cosa succederà quando Antonio Conte tornerà dentro lo spogliatoio del Napoli? Quali saranno le prime parole che userà guardando negli occhi quello che ha definito in un momento di furia verbale “un gruppo di morti” che lui non vuole più accompagnare? Questo passaggio è sicuramente la partita più delicata di questa complessa stagione partenopea. Lo sfogo di Conte mi è apparso esagerato. Direi completamente sbagliato. O il tecnico è stato tradito dal troppo stress o c’è qualcosa che non è venuto a galla del rapporto con il gruppo squadra. In entrambi i casi o Conte riconquista la fiducia dei suoi calciatori o il Napoli può tranquillamente dire addio allo scudetto. Vediamo se i giorni di vacanza saranno serviti. Ma non serve una pace di facciata. Serve un nuovo patto tra Di Lorenzo e compagni e l’allenatore. Sono curioso anche di capire quale sarà il ruolo di De Laurentiis che è stata perfetto nel proteggere il suo tecnico restando quasi sempre nell’ombra. Ma ora deve tornare in campo. Per capire se Conte è ancora il Condottiero del Napoli o se è diventato solo un fastidioso intruso.

Sono curioso anche di vedere se un altro allenatore di prima fascia, parlo di Luciano Spalletti sta cominciando a incidere nel progetto Juve. Durante la sosta sono spariti quasi tutti i suoi calciatori. Ma intanto Luciano è entrato in sintonia con la società e più in generale con il mondo Juve. Ma ora dovrà incidere in campo. Mi aspetto decisione forti. Mi aspetto un investimento deciso su Yildiz e una difesa totale di Vlahovic. Il 4-2-2 potrebbe essere l’abito giusto per la squadra bianconera. Tutto questo in attesa di ritrovare Bremer che sposta e incide come un cannoniere da 20 gol. La sfida in casa della sua Fiorentina sembra una crudele beffa del destino.

Spalletti sa benissimo che il valore della squadra viola non si specchia nella classifica. Ma sa anche che la sua Juve è obbligata a vincere su un campo insidioso.

Una riflessione di mercato. Si parla di un possibile ritorno di Zirkzee in Serie A. Lo confesso, mi ero innamorato di questo giocatore. Non è un bomber ma fa gol. In più lega la squadra, serve assist, regala qualità. Su di lui ci sarebbero Milan e Roma. Penso che Zirkzee farebbe molto più comodo a Gasp che ad Allegri. La squadra giallorossa non è fa scudetto ma con un colpo giusto potrebbe inserirsi nella lotta al vertice. E poi guardando in prospettiva penso alle meraviglie che potrebbero regalare Dybala e Zirkzee. Roba da stropicciarsi gli occhi.

Chiudo con una riflessione sulla Nazionale. Anzi, su Gattuso. Il ruolo di cittì è complesso. Impone una grammatica verbale attenta anche alle virgole. Negli ultimi giorni Gattuso ha sbagliato ad accusare la Fiorentina per aver fatto giocare un malconcio Kean in Conference e a criticare i tifosi che hanno fischiato e attaccato verbalmente gli azzurri nell’ultima sfida di qualificazioni Mondiali. Gattuso si avvia a vivere uno spareggio per andare ai Mondiali che va affrontato con i nervi di ghiaccio. Il cittì Gattuso dovrà essere esemplare nel vivere queste sfide. Limitandosi solo a chiedere l’aiuto di tutto un Paese.