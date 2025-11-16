Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland

L'ultima gara prima dei decisivi play-off di marzo. L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera scenderà in campo a San Siro contro la Norvegia per disputare l'ottava partita del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Dopo le partite di giovedì c'è la certezza che chiuderemo il gruppo I al secondo posto, stasera arriverà anche la matematica visto che solo un fantascientifico 9-0 può mutare questo scenario.

Prepariamoci allora alla festa norvegese, circa cinquemila tifosi scandinavi saranno presenti sugli spalti per festeggiare il ritorno della loro nazionale alla Coppa del Mondo. La prima volta dopo il gol di Vieri in Francia nel 1998. Fischio d'inizio ore 20.45, arbitrerà la contesa lo spagnolo Alejandro Hernández. Al VAR il connazionale Carlos del Cerro Grande.

Come arriva l'Italia

Nella giornata di ieri ha alzato bandiera bianca Riccardo Calafiori. Il difensore dell'Arsenal non s'è mai allenato col resto del gruppo a Coverciano per i persistenti problemi all'anca e non sarà della partita. Assente anche Sandro Tonali: diffidato, il centrocampista del Newcastle non verrà rischiato per evitare di non averlo a disposizione causa squalifica nella semifinale play-off di marzo. In campo invece Frattesi (anche lui e Cambiaso sono diffidati, ndr) in un centrocampo a cinque che proporrà anche Politano, Barella, Locatelli e Dimarco. Dopo il 4-2-4 di Chișinău spazio al 3-5-2. Tra i pali torna Donnarumma, in difesa Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. In attacco ci sarà Esposito al fianco di Retegui.

Come arriva la Norvegia

Tutto pronto per la festa, ma nessuna intenzione di sfigurare. Il commissario tecnico Ståle Solbakken stasera a San Siro è pronto a proporre la Norvegia migliore, anche perché un eventuale cartellino giallo ai calciatori diffidati non verrà scontato al Mondiale ma alle prossime qualificazioni. In attacco ci saranno Haaland e Sorloth, Nusa e Bobb i calciatori a supporto. Nyland tra i pali, il bolognese Heggem a proteggerlo.

Italia-Norvegia, le probabili formazioni

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Thorstvedt. Commissario tecnico: Stale Solbakken.

Classifica gruppo I

Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)

Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)

Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)

Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)