Inter, la difesa è da rinnovare: il club nerazzurro punta su Ordonez e Solet

Acerbi, De Vrij e Darmian: i tre difensori over 30 dell’Inter potrebbero dire addio a fine stagione. I loro contratti scadono nel giugno 2026 e la società, seguendo le indicazioni di Oaktree di ringiovanire la rosa, al momento sembra propensa a non rinnovarli.

Restano ancora sette mesi e mezzo di gare e obiettivi da raggiungere, ma Marotta, Ausilio e Baccin sono consapevoli che, salvo sorprese, servirà almeno un centrale a giugno 2026, se non due. Akanji, arrivato in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto a 15 milioni, dovrebbe essere confermato, indipendentemente dalle condizioni legate allo scudetto.

Tra i nomi in cima alla lista ci sono Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge con cui l’Inter ha ottimi rapporti dopo l’affare Stankovic, e Oumar Solet, 25enne dell’Udinese già sondato la scorsa estate. Ordonez vale oltre 30 milioni, Solet circa 25.

Non mancano altre opzioni: il più esperto Gila della Lazio (25 anni, contratto fino al 2027, seguito anche dal Milan) e due giovani promettenti già nel mirino della Juventus: Muharemovic del Sassuolo (2003, con il 50% sulla futura rivendita in mano ai bianconeri) e Tiago Gabriel del Lecce (2004). Lo riporta Tuttosport.