Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile

Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Raimondo De Magistris
Oggi alle 08:35Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Milano

Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Norvegia. Come in Moldova, andrà in tribuna per il match di San Siro il quarto portiere Elia Caprile. Per il resto le altre esclusioni erano già state annunciate nella giornata di ieri: Riccardo Calafiori non è riuscito a smaltire il problema all'anca e ieri ha lasciato il ritiro. Sandro Tonali, invece, non verrà rischiato pensando alla semifinale play-off visto che un giallo nel suo caso farebbe scattare la squalifica. Di seguito la lista dei 23.

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan).
Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Classifica gruppo I
Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)
Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)
Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)
Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)
Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)

Articoli correlati
Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul...... Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland... Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Stasera c'è Italia-Norvegia, L'Unione Sarda in taglio alto: "Il ct Gattuso replica... Stasera c'è Italia-Norvegia, L'Unione Sarda in taglio alto: "Il ct Gattuso replica a La Russa"
Altre notizie Serie A
Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester... Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul...... Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di... Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato... Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland... Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano... Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile... Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva... Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva il Genoa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.2 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.3 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.4 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.5 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.7 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Immagine news Serie A n.2 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine news Serie A n.3 Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Immagine news Serie A n.4 Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Immagine news Serie A n.5 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine news Serie A n.6 Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.4 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.6 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.2 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.3 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?