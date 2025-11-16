Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile

Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Norvegia. Come in Moldova, andrà in tribuna per il match di San Siro il quarto portiere Elia Caprile. Per il resto le altre esclusioni erano già state annunciate nella giornata di ieri: Riccardo Calafiori non è riuscito a smaltire il problema all'anca e ieri ha lasciato il ritiro. Sandro Tonali, invece, non verrà rischiato pensando alla semifinale play-off visto che un giallo nel suo caso farebbe scattare la squalifica. Di seguito la lista dei 23.

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan).

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Classifica gruppo I

Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)

Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)

Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)

Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)