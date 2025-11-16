Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio

Le dichiarazioni durissime del direttore sportivo della Ternana, Carlo Mammaremma, dopo il pareggio con la Sambenedettese sembrano lasciare pochi dubbi: Fabio Liverani è ormai a un passo dall’esonero. Il club umbro ha infatti deciso di sollevare dall’incarico il tecnico, subentrato lo scorso anno a Ignazio Abate. Manca soltanto l’ufficialità.

Le parole di Mammarella in conferenza stampa

“La squadra non ha una sua propria identità. C’è qualcosa che non va. E’ una costante che commettiamo errori banali nei 90 minuti, vedo troppa facilità nelle squadre avversarie di superare la nostra aggressione. Il pareggio è giusto, noi le occasioni le abbiamo avute, come le hanno avute loro”.

Influiscono le vicende societarie: “Appartengono al passato, la nuova proprietà c’è da tre mesi. Tutti ci aspettiamo un cambio di marcia. Davanti vanno forte, questa squadra ha la forza per poter dire la sua. Non sto qui a parlare quello che dovevamo fare oggi, dobbiamo lottare più di quello che siamo oggi”.

Liverani è in discussione? “Lo siamo tutti. Stasera parliamo con la proprietà e faremo le nostre valutazioni”, riporta Ternananews.it.