Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia
TUTTO mercato WEB
L’infermeria continua a preoccupare la Samp. I nuovi esami a cui si è sottoposto Marvin Cuni hanno evidenziato una piccola lesione: salterà la Juve Stabia ed è in forte dubbio anche per la sfida con lo Spezia.
Pafundi è rientrato dal controllo con l’Udinese e ha svolto corsa a bordocampo insieme a Pedrola, Coda, Malagrida e Altare. Barak ha lavorato in palestra, Ricci ha proseguito con le terapie. Per Conti solo un affaticamento muscolare, senza particolare allarme.
Lunedì nuovi accertamenti per Ferrari, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì. Lo riporta Il Secolo XIX.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile