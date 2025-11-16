Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia

L’infermeria continua a preoccupare la Samp. I nuovi esami a cui si è sottoposto Marvin Cuni hanno evidenziato una piccola lesione: salterà la Juve Stabia ed è in forte dubbio anche per la sfida con lo Spezia.

Pafundi è rientrato dal controllo con l’Udinese e ha svolto corsa a bordocampo insieme a Pedrola, Coda, Malagrida e Altare. Barak ha lavorato in palestra, Ricci ha proseguito con le terapie. Per Conti solo un affaticamento muscolare, senza particolare allarme.

Lunedì nuovi accertamenti per Ferrari, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì. Lo riporta Il Secolo XIX.