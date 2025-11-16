Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre

JUVE, OCCHI SU TRE NOMI IN DIFESA. MILAN, TENTAZIONE LEWANDOWSKI. ATALANTA, LE VERITA' DI PERCASSI. COMO, SUWARSO SVELA IL FUTURO DI NICO PAZ. LAZIO, INCONTRO PER IL RINNOVO DI CANCELLIERI

In casa Juventus, l’attenzione è rivolta al mercato di gennaio, con la priorità di rinforzare un reparto difensivo messo in difficoltà dagli infortuni di Bremer e Cabal. I bianconeri stanno seguendo due profili giovani e già pronti: Tiago Gabriel del Lecce, classe 2004 e osservato dal vivo due settimane fa, e Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, sul quale la Juventus può sfruttare il 50% della futura rivendita. Rimane più defilata la pista Axel Disasi del Chelsea, nuovamente proposto ma non considerato una priorità.

Nonostante le sirene del Fenerbahçe per gennaio e le insistenti voci sul ritiro, Robert Lewandowski non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona a breve. L'attaccante polacco, che ha compiuto 37 anni lo scorso agosto, intende onorare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Come riportato da Sky Sport Germania, Lewandowski non si muoverà dalla Catalogna a gennaio. Tuttavia, il suo futuro a lungo termine rimane aperto. Lo stesso numero 9 blaugrana, parlando al canale polacco TVP Sport, ha ammesso: "Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese". Mentre l'Arabia Saudita resta un'opzione, dalla Serie A spunta la suggestione Milan, confermata anche da Mundo Deportivo. I rossoneri starebbero valutando il suo profilo per la prossima stagione, indipendentemente dall'età. Felice in Catalogna con la famiglia, Lewandowski ha un ultimo obiettivo: conquistare la Champions League con i blaugrana, come già fatto con il Bayern Monaco nel 2020.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo per spiegare le ragioni dell’esonero di Juric e la scelta di affidare la panchina a Palladino: "La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Palladino? Non abbiamo avuto dubbi nel tornare su di lui. E lui ha aspettato l’Atalanta". L’ad ha ricordato come in dieci anni questo rappresenti soltanto il secondo esonero della Dea, assumendosi "tutte" le responsabilità (qui tutte le sue parole).

Nel corso della sua intervista a Sky Sport Insider, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato anche di Nico Paz: "Se stiamo cercando un nuovo accordo con il Real Madrid? Non credo serva. Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo". Clicca qui per leggere le parole di Mirwan Suwarso.

La Lazio riflette sui giocatori che sono arrivati a scadenza di contratto - al prossimo 30 giugno 2026 - o prossimi alla scadenza. Secondo quanto riporta Il Messaggero la questione dei prolungamenti è una delle più incandescenti in casa biancoceleste, visto che con il mercato bloccato ed il saldo zero, i prolungamenti rischierebbero di rimanere bloccati almeno sino a giugno. Stando a quanto si legge, il club avrebbe intenzione di lasciar andare a scadenza alcuni giocatori, volendone invece rinnovare altri. Attualmente il contratto di Marusic, Basic, Vecino e Pedro scadrà nel 2026, per i loro casi bisognerà dunque capire la volontà di entrambe le parti in causa. Fra i giocatori in ascesa in questo inizio di stagione c'è poi Matteo Cancellieri. Ilsuo agente sarebbe passato a Formello qualche settimana fa per sondare il terreno in merito a un eventuale rinnovo di contratto.

Bologna, Lukasz Skorupski a La Repubblica ha approfondito il tema legato al suo futuro: "Vorrei andare avanti più che posso, la mia famiglia sta benissimo a Bologna, siamo una squadra speciale, la società è sana. Ripeto che vorrei chiudere la mia carriera qui, è la mia seconda casa. Punto ad arrivare a 40 anni, sapendo che magari non lo farò da titolare. Quest'anno sono sicuro che faremo grandi cose".

LIVERPOOL, KONATÈ PARLA DEL RINNOVO. KANTÈ STUFO DELL'ARABIA? APRE AL RITORNO IN FRANCIA. PSG, RINNOVO VICINO PER MAYULU

Ibrahima Konaté deve prendere al più presto una decisione riguardo il suo futuro. Il difensore centrale classe '99, il cui contratto con il Liverpool scade il prossimo 30 giugno (2026), ha assicurato in conferenza stampa, alla vigilia di Azerbaigian-Francia, che i suoi agenti stanno continuando a discutere con i Reds quanto a un nuovo accordo da siglare. "Ho visto e letto tante cose (ride, ndr). A quanto pare, il Liverpool mi avrebbe fatto una nuova offerta, non so da dove sia uscita questa informazione... I miei agenti stanno continuando a negoziare con il club", ha precisato Konaté, lasciando intuire che la chiusura per il rinnovo è tutt'altro che dietro l'angolo. "Spero di poter prendere molto presto una decisione per poterla annunciare", ha dichiarato il francese 26enne, nel mirino del Real Madrid e atteso domani nel match contro l'Azerbaigian, dopo aver ottenuto già il pass per il prossimo Mondiale 2026 contro l'Ucraina.

E se N’Golo Kanté facesse davvero ritorno in Francia? Dopo Olivier Giroud al Lille, Florian Thauvin al Lens e Paul Pogba al Monaco, un altro campione del mondo 2018 potrebbe presto rimettere piede in Ligue 1 dopo anni trascorsi lontani dalla madrepatria. Oltre dieci anni per la precisione, dalla sua ultima esperienza in un club francese, il Caen. Nel corso del programma Téléfoot, l'ex Leicester e Chelsea reduce da tre trofei in Premier League, si è lasciato andare e ha scatenato la fantasia dei tifosi transalpini: "Siamo concentrati sulla stagione all’Al-Ittihad. Vedremo cosa si presenterà dopo, ma quello che vogliamo è sfruttare al massimo gli anni di calcio che mi restano", assicura Kanté al media francese. "E spero che sarà un anno completo a tutti i livelli", ha confidato il giocatore, che è tornato tra l'altro a giocare in Nazionale. Potrebbe tornare a giocare in Francia? "Non si sa mai", la sua riposta.

Il Paris Saint Germain e Senny Mayulu sono al lavoro per continuare insieme. Dopo i primi approcci di qualche settimana fa, il club francese è più vicino a blindare il giovane talento. Mayulu, centrocampista classe 2006, ha conquistato nel tempo spazio e fiducia fino a diventare un elemento importante per la squadra. E già nelle prossime settimane può arrivare il rinnovo, probabilmente fino al 2029 con adeguamento. Lavori in corso, il PSG si muove per blindare il suo gioiello…