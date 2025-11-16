Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli su Mainoo, il Milan tratta il rinnovo di Modric. Holm ko con la Svezia: le top news delle 13

TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:30
Daniel Uccellieri

Il mercato invernale si avvicina e già iniziano a muoversi diversi nomi caldi del calcio europeo. Al Napoli resta vivo l’interesse per Kobbie Mainoo, classe 2005 del Manchester United, che dopo una stagione deludente a livello di minuti giocati sarebbe pronto a chiedere la cessione. Il club azzurro osserva con attenzione, soprattutto dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, valutando formule e cifre per portare in Serie A il centrocampista fisico e tecnico pronto a sbocciare.

Anche la Roma sta pensando a un restyling del reparto offensivo già a gennaio, con i problemi realizzativi di Ferguson e Dovbyk. In cima alla lista giallorossa c’è Joshua Zirkzee del Manchester United, chiuso dai compagni ma desideroso di rilanciarsi in vista del Mondiale. Sul giocatore spinge Gasperini, ma il club inglese chiede un diritto di riscatto da circa 30 milioni. In alternativa, i giallorossi valutano il francese Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest, acquistato in estate per 30 milioni ma finora poco utilizzato: possibile prestito oneroso con riscatto intorno ai 20 milioni.

Sul fronte delle nazionali, la Croazia di Luka Modric ha conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026 grazie alla vittoria contro le Isole Faroe. Per il 40enne centrocampista del Milan sarà la quinta partecipazione consecutiva a un Mondiale, e la società rossonera sta già trattando un possibile prolungamento del contratto per mantenerlo a Milano almeno un’altra stagione. L’obiettivo stagionale resta vincere con il Milan, poi affrontare il Mondiale al meglio prima di decidere il futuro.

Non buone notizie invece per la Svezia e il Bologna: Emil Holm, terzino destro classe 1998, è stato costretto a lasciare la partita di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera per un problema alla coscia/inguine, dopo una progressione offensiva nel secondo tempo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni, in attesa di capire l’entità dell’infortunio.

Infine, sul fronte Juventus, la priorità rimane trovare un regista. La rosa bianconera ha bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli già presenti, e la ricerca si concentra ora sulla Spagna, patria di giovani talenti. Occhi puntati su Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell’Elche, già protagonista con l’Under 21 spagnola e osservato al Mondiale Under 20. Il regista, spesso paragonato a Pedri, ha contribuito alla goleada per 7-0 contro San Marino e guiderà l’Elche contro il Real Madrid in Liga. L’Elche ha rinnovato il contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria di 20 milioni trattabile.

