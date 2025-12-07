Palermo, D'Angelo il vice di Inzaghi: "Importante dare continuità, vittoria che vale tanto"

Nella sala stampa del Castellani, al termine di Empoli-Palermo 1-3, ha parlato Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi. Le sue parole riportate da IlovePalermocalcio.com: "Era importante dare continuità di prestazione e risultati – ha esordito D’Angelo –. Sapevamo di giocare contro una squadra in salute che ha qualità, e quindi questa vittoria vale ancora di più. Seguo ciò che ha detto il mister: tre o quattro giocatori dovevano prendere in mano questa squadra e darle un’anima. La spina dorsale ha dato consistenza e identità, elementi che fanno ben sperare".

Poi ancora: "Le Douaron? Sapevamo che avrebbe fatto una prestazione importante. Vasic poteva darci velocità di manovra: è stata una sostituzione tecnica e non disciplinare".