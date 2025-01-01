Palermo, D'Angelo: "La Samp ha trovato intensità. Servirà attenzione e consapevolezza"

Filippo Inzaghi è ancora senza voce e così nell'appuntamento con la stampa palermitana alla vigilia della gara del 'Barbera' contro la Sampdoria ha preso la parola il suo vice, Maurizio D'Angelo:

“La squadra arriva consapevole dei propri mezzi, sa che dovrà affrontare un avversario importante e giocare una partita importante – riporta StadioNews -. Inzaghi ha detto ai ragazzi che arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità, ha giocatori che possono risolvere la partita, alcuni di loro hanno un livello importante, sarà una partita delicata”.

Sugli indisponibili: “Abbiamo recuperato tutti i giocatori, questo dà modo all’allenatore di far delle scelte anche più allargate. Al giorno d’oggi le partite partono con 11 che finiscono e 5 che entrano. Inzaghi sta pensando a chi mandare per prima e chi far entrare”.