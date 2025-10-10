TMW Radio Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"

Intervenuto nel corso della trasmissione A Tutta C l'ex capitano del Palermo Daniele Di Donato parla della sua esperienza in rosanero e analizza la stagione delle squadra di mister Pippo Inzaghi,

Tu con il Palermo hai vinto il campionato e sei salito in Serie B. Quanto è difficile vincere in C, dove sale solo la prima?

"È difficilissimo. Serve un equilibrio pazzesco, perché non puoi permetterti di sbagliare mai. C’è sempre una sorpresa, una squadra blasonata dietro di te. Le pressioni sono tante, soprattutto in certe piazze, e devi restare sempre sul pezzo. È un anno tosto, ma gratificante: vincere in certe piazze, a prescindere dalla categoria, è un’emozione enorme. Ti dico la verità: forse è più facile salvarsi in B che vincere in C".

Ne sa qualcosa proprio il Vicenza, che dopo una grande rimonta si è visto superare dal Padova a due giornate dalla fine. Resto un attimo sul Palermo: tu che lo conosci bene, come lo vedi quest’anno con Pippo Inzaghi in panchina?

"Ha ritrovato entusiasmo. Pippo trasmette forza e passione: basta vederlo, sembra ancora un giocatore. È un vincente, e in Serie B ha sempre vinto. Il Palermo ha una rosa da invidia, con tanti giocatori da Serie A. È giusto che punti alla promozione: ha una società solida e strutturata, che può solo crescere".

Quindi il Palermo è la favorita in Serie B?

"Sì, ma non lo diciamo noi: lo dicono la rosa e il tecnico. Inzaghi è un vincente e davanti ha giocatori che potrebbero tranquillamente giocare in Serie A. Quando vuoi vincere devi avere due squadre all’altezza, e il Palermo le ha"