Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Attraverso i propri canali ufficiali la Lega B ha reso noto il programma delle gare dalal 13ª alla 18ª giornata di campionato.
13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia*
* posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro rilevante evento sportivo internazionale organizzato dal Comune di Genova presso il medesimo impianto sportivo.
14ª GIORNATA
Venerdì 28 novembre
Ore 20:30 - Cesena-Modena
Sabato 29 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Bari
Ore 15:00 - Pescara-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Frosinone
Ore 15:00 - Sudtirol-Avellino
Ore 15:00 - Venezia-Mantova
Ore 17:15 - Catanzaro-Virtus Entella
Ore 19:30 - Palermo-Carrarese
Domenica 30 novembre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Monza
Ore 17:15 - Spezia-Sampdoria
15ª GIORNATA
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15 - Empoli-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Carrarese
Domenica 8 dicembre
Ore 12:30 - Modena-Catanzaro
Ore 15:00 - Avellino-Venezia
Ore 15:00 - Frosinone-Juve Stabia
Ore 15:00 - Mantova-Reggiana
Ore 15:00 - Monza-Sudtirol
Lunedì 9 dicembre
Ore 15:00 - Padova-Cesena
Ore 17:15 - Bari-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Spezia
16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre
Ore 20:30 - Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15:00 - Reggiana-Padova
Ore 15:00 - Spezia-Modena
Ore 15:00 - Sudtirol-Bari
Ore 15:00 - Venezia-Monza
Ore 17:15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19:30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15:00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17:15 - Pescara-Frosinone
17ª GIORNATA
Venerdì 19 dicembre
Ore 20:30 - Bari-Catanzaro
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Ore 17:15 - Modena-Monza
Sabato 27 dicembre
Ore 12:30 - Spezia-Pescara
Ore 15:00 - Carrarese-Mantova
Ore 15:00 - Catanzaro-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Frosinone
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 15:00 - Sampdoria-Reggiana
Ore 15:00 - Venezia-Virtus Entella
Ore 17:15 - Palermo-Padova
Ore 19:30 - Bari-Avellino
