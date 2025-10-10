Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato

Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionatoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:34Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali la Lega B ha reso noto il programma delle gare dalal 13ª alla 18ª giornata di campionato.

13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia*

* posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro rilevante evento sportivo internazionale organizzato dal Comune di Genova presso il medesimo impianto sportivo.

14ª GIORNATA
Venerdì 28 novembre
Ore 20:30 - Cesena-Modena
Sabato 29 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Bari
Ore 15:00 - Pescara-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Frosinone
Ore 15:00 - Sudtirol-Avellino
Ore 15:00 - Venezia-Mantova
Ore 17:15 - Catanzaro-Virtus Entella
Ore 19:30 - Palermo-Carrarese
Domenica 30 novembre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Monza
Ore 17:15 - Spezia-Sampdoria

15ª GIORNATA
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15 - Empoli-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Carrarese
Domenica 8 dicembre
Ore 12:30 - Modena-Catanzaro
Ore 15:00 - Avellino-Venezia
Ore 15:00 - Frosinone-Juve Stabia
Ore 15:00 - Mantova-Reggiana
Ore 15:00 - Monza-Sudtirol
Lunedì 9 dicembre
Ore 15:00 - Padova-Cesena
Ore 17:15 - Bari-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Spezia

16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre
Ore 20:30 - Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15:00 - Reggiana-Padova
Ore 15:00 - Spezia-Modena
Ore 15:00 - Sudtirol-Bari
Ore 15:00 - Venezia-Monza
Ore 17:15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19:30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15:00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17:15 - Pescara-Frosinone

17ª GIORNATA
Venerdì 19 dicembre
Ore 20:30 - Bari-Catanzaro
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli

18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Ore 17:15 - Modena-Monza
Sabato 27 dicembre
Ore 12:30 - Spezia-Pescara
Ore 15:00 - Carrarese-Mantova
Ore 15:00 - Catanzaro-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Frosinone
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 15:00 - Sampdoria-Reggiana
Ore 15:00 - Venezia-Virtus Entella
Ore 17:15 - Palermo-Padova
Ore 19:30 - Bari-Avellino

Articoli correlati
Rivelazione Ahanor, il primo presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare... Rivelazione Ahanor, il primo presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare dove vuole"
Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in... Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in Serie C"
Abildgaard: "La Samp ha la mia stessa fame. Sono uno che si rompe la testa per il... Abildgaard: "La Samp ha la mia stessa fame. Sono uno che si rompe la testa per il club"
Altre notizie Serie B
Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie... Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie B
Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si... Esclusiva TMWIl salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio... Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"... TMW RadioPalermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."... Esclusiva TMWModena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"... Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Monza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il... TMWMonza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il ritmo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
4 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.1 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.2 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.3 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.4 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.5 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.6 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.7 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.2 Milan, serve uno sforzo con Maignan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Vranckx: "Sassuolo perfetto per me. Con Grosso ho avuto da subito un buon feeling"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21-Svezia U21, le formazioni ufficiali: esordio per Camarda, out Ekhator
Immagine news Serie A n.4 Rivelazione Ahanor, il primo presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare dove vuole"
Immagine news Serie A n.5 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Immagine news Serie A n.6 Roma, il rinforzo di gennaio arriverà in attacco. Sarà un attaccante pronto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Immagine news Serie B n.3 Palermo, l'ex Di Donato: "Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha una rosa da Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il programma delle gare dalla 13ª alla 18ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Immagine news Serie B n.6 Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Immagine news Serie C n.3 Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.6 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?