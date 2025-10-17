Reggiana, Dionigi: "Col Bari serviranno intensità e idee. Sfruttiamo il fattore campo"

“La sosta penso che sia servita. Eravamo arrivati un po' corti a livello di condizione, soprattutto di chi non aveva fatto il ritiro, e in queste due settimane abbiamo lavorato intensamente per portare tutti al massimo”. Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi parla così in conferenza stampa alla viglia del match contro il Bari facendo il punto sulla situazione in rosa: “Ho apprezzato molto Magnani che ha fatto 50 minuti a grande intensità dopo che non giocava dallo scorso 4 maggio. Era normale che accusasse qualche fastidio durante la sosta, ma è tornato ad allenarsi. Abbiamo deciso un percorso graduale e domani lo valuteremo, ma sono convinto che nelle prossime cinque partite partirà dall’inizio. - prosegue il mister granata come riporta Tuttoreggiana.com - Motta è pronto e arruolabile, mentre Rozzio sta meglio anche se la lesione non è guarita del tutto, infine Quaranta sta accelerando il recupero, ma servono ancora una o due settimane di tempo”.

Spazio poi all’avversario che non attraversa un grande momento nonostante la vittoria contro il Padova prima della pausa: “La Serie B non risparmia nessuno, puoi vincere o perdere con chiunque e forse è questo il bello del campionato. Il Bari ha cambiato molto, preso giocatori importanti, ma serve tempo per trovare identità. È una squadra secondo me destinata a risalire col tempo. - prosegue Dionigi – Domani sarà una gara di grande corsa, dovremo basarci sulle nostre caratteristiche pur affrontando una squadra per obiettivi importanti. Serviranno intensità e idee chiare”.

Dionigi guarda poi anche alle prossime gare che porteranno all’ultima pausa per le nazionali: “Dobbiamo dare continuità ai quattro punti raccolti nelle ultime due gare, la Serie B è un campionato di equilibrio: la continuità di risultati aiuta a crescere e a lavorare meglio. - prosegue il tecnico – In casa la spinta del pubblico serve, soprattutto a una squadra giovane come la nostra, dobbiamo sfruttare il fattore campo”.

In conclusione l’allenatore reggiano si sofferma sul rapporto col ds Fracchiolla: “Prima di quest’estate non lo conoscevo, ma devo dire che condividiamo molte idee su gioco e scelta dei calciatori, la sinergia va bene. Ci confrontiamo e discutiamo sempre con sincerità. Pane al pane, vino al vino”.